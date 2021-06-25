蔣萬安揭這「三族群」快要撐不下去　要政府紓困加大力道

▲蔣萬安要求政府紓困力道要更大。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院24日拍板通過紓困4.0精進方案，擴大補貼個人與弱勢團體，針對勞工紓困貸款也不再限額，只要符合標準皆可核貸。不過，國民黨立委蔣萬安呼籲政府，這次紓困務必「加大力道」，不要刁難勞工、放寬餐飲業紓困標準、並提供租屋族紓困方案，協助生活困難的民眾及商家度過疫情難關！

蔣萬安列舉三族群，面臨疫情衝擊已快要撐不下去；蔣安表示，收到許多勞工朋友反應，勞動部今年突然說不再受理6/19之後申請紓困貸款。他質疑，勞動部事前沒有公告，勞工也不知道，對於符合貸款資格，生活陷入困難但還沒提出申請的勞工，該怎麼辦？

勞工也向蔣萬安抱怨，去年報稅申報所得為0，結果被銀行通知拒絕貸款，但他明明符合勞動部公告申請紓困貸款的要件，為什麼銀行要拒絕？事前沒有公告所得0元無法申請，在疫情如此嚴重，走投無路的他，真的只能帶全家吃土了！因此，蔣萬安要求勞動部，幫幫這些需要紓困的勞工，加開貸款名額，讓他們能夠活下去！

蔣萬安也指出，全台發布三級警戒，讓餐飲業面臨疫情以來最嚴峻的挑戰，好多老字號餐廳撐不下去只能關門歇業，許多店家反應，今年疫情比去年還嚴重，紓困條件應該比去年寬鬆（或至少一樣，也就是與去年和前年「任一個月份」比較，營收衰退50%即可申請），但今年的紓困申請條件，竟然更為嚴苛、不友善，這是什麼道理？政府官員到底在想什麼？

因此，蔣萬安求經濟部至少要比照去年的紓困標準，協助餐飲業者度過難關，否則餐飲業一旦關門，裡面員工也跟著失業，背後代表無數個家庭，後續影響非常嚴重。

另外，蔣萬安呼籲政府，針對租屋者提供紓困方案，舉例國外受疫情影響的國家，例如：德國、韓國等，都有針租屋族提出給予租金補貼、發布「禁逐令」等具體協助作法。還請政府針對受疫情影響，陷入經濟困境的弱勢租屋族群，趕快研議並提出紓困方案，協助他們度過疫情難關！

蔣萬安強調，真的要請政府官員們走出冷氣房，聽聽基層民眾、商家的聲音！預算也給了，質詢時也再三提醒官員們，紓困標準不該比去年還嚴苛，為什麼還是讓需要紓困民眾及商家，紓困看的到，吃不到？而總統希望大家再忍一下，但是這樣的紓困方案，要老百姓跟商家怎麼活下去？如果紓困無法及時，是不是能夠思考發放現金的可能性，讓全老百姓都能獲得基本紓困補助，讓極需紓困的人都夠活下去！