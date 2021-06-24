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快訊／搜救挖蛤失聯翁！雲林「2救難員」驚傳也失蹤　正全力尋人

▲雲林縣救難協會投入支援搜救任務卻傳出2名成員騎乘水上摩托車失蹤自15時失聯至今，目前持續搜救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣救難協會投入支援搜救任務卻傳出2名成員騎乘水上摩托車失蹤自15時失聯至今，目前持續搜救中。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣許厝寮沙常傳民眾挖蛤蜊失蹤，本月22日海巡署第四岸巡隊獲報有名約70多歲的老翁失蹤，隨即派員搜救，除通報雲林縣消防局派出搜救人員外，雲林縣救難協會亦投入支援搜救任務，2日來搜救未果，卻於今日下午再傳意外，約15時許雲林縣救難協會2名成員失蹤，目前現場人員全力與漲潮搶時間救命。

海巡署第四岸巡隊6月22日獲報有一名74歲李姓老翁從濁水溪出海口下沙洲挖蛤蜊失蹤，家屬報案指出老翁早上從崙背家中出門，至晚間8點多仍不見人影，驚覺可能遇上危險，前往報案，海巡署獲報後隨即派遣搜救人員及通報雲林縣消防局支援找尋，雲林縣救難協會與紅十字會雲林水上救難隊獲知消息也投入人力協助尋找遇難者。

▲雲林縣救難協會投入支援搜救任務卻傳出2名成員騎乘水上摩托車失蹤自15時失聯至今，目前持續搜救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日天氣及海象極度不佳，派出空拍偵蒐與大批人力搜救，仍陷入膠著。（圖／民眾提供）

因連日鋒面滯留影響，天氣及海象極度不佳，派出空拍偵蒐與大批人力搜救，仍陷入膠著，未料，7旬老翁還沒找到，今（24）日下午竟又傳出壞消息，雲林縣救難協會2名成員組隊騎乘水上摩托車出海搜尋，定時回報、換班，約15時許協會人員發現2人未返隊報到，隨即通報現場所有人員2名隊員失蹤。

▲雲林縣救難協會投入支援搜救任務卻傳出2名成員騎乘水上摩托車失蹤自15時失聯至今，目前持續搜救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日天氣及海象仍然是極度不佳，乾潮時間約16時27分、滿潮約23時14分，此刻水域正逐漸漲潮中，現場所有搜救人員持續與海潮搶時間救人命中。（圖／民眾提供）

據現場人員指出，雲林縣救難協會由王男(56歲)與黃男(67歲)穿著橘紅色上衣及救生衣、無攜帶任何通訊裝備，組隊騎乘水上摩托車於10時自許厝寮泊地下水執行民眾失聯協尋任務，未料約接近15時許未見2人未返隊報到，研判往濁水溪內河道實施搜尋任務，目前仍失聯。

雲林縣麥寮鄉今日天氣及海象仍然是極度不佳，乾潮時間約16時27分、滿潮約23時14分，此刻水域正逐漸漲潮中，現場所有搜救人員持續與海潮搶時間救人命中。

▲雲林縣救難協會投入支援搜救任務卻傳出2名成員騎乘水上摩托車失蹤自15時失聯至今，目前持續搜救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣救難協會投入支援搜救任務卻傳出2名成員騎乘水上摩托車失蹤自15時失聯至今，目前持續搜救中。（圖／民眾提供）

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