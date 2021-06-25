打疫苗後仍染疫！醫曝「最新前5大症狀」　接種後出現1反應恐確診

▲近日頻傳接種疫苗後仍染疫的案例。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者蕭筠／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴重，不少人急接種疫苗降低感染機率。不過近日頻傳「打疫苗後仍確診」案例，讓不少民眾十分擔心。對此，小兒急診科醫師吳昌騰整理出最新數據指出，因新冠肺炎正在演變，因此是否接種過疫苗、接種過1劑或2劑，染疫後出現症狀都不太一樣，尤其接種過後出現「打噴嚏」反應的人要更加特別小心。

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▲吳昌騰分享最新前5大Covid-19症狀。（圖／記者湯興漢攝）

小兒急診科醫師吳昌騰於臉書粉專分享「最新前5大Covid-19症狀」，指出這些症狀會依是否接種過疫苗以及接種了多少次疫苗而有所不同，其中，未施打過疫苗者感染後新5大症狀為「頭痛、咽喉痛、流鼻涕、發燒、持續咳嗽」，嗅覺喪失或味覺喪失排在在9位；施打過1劑者是「頭痛、流鼻涕、咽喉痛、打噴嚏、持續咳嗽」；而接種過2劑的則可能出現「頭痛、流鼻涕、打噴嚏、咽喉痛、其他」，持續性咳嗽排在第8位，嗅覺或味覺喪失、發燒分別排在第 11、12 位。

吳昌騰表示，「由於COVID-19的SARS-CoV-2 冠狀病毒正在迅速演變，其傳播和感染能力以及它引起的症狀正在隨著病毒進化變種而改變。」故染疫後表現症狀也會不同。他也提醒與沒有接種過疫苗的人相比，接種過疫苗然後檢測出 COVID-19呈現陽性的人，更有可能將「打噴嚏」作為症狀報告，因此，若接種疫苗並開始打噴嚏的人「更應該進行COVID檢測」，尤其是有和感染疾病風險更高的人一起生活或工作時。