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愛買也有了！「北部8店」27日開賣家用快篩　2門市陸續到貨

▲▼愛買開賣家用快篩試劑。（圖／業者提供）

▲愛買將於27日開賣家用快篩試劑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為因應疫情極大採檢量能，食藥署核准5款家用快篩試劑，即起提供全台有需求民眾購買。繼4大超商、全聯、家樂福先後開賣後，愛買也於今（25）日宣布將於本周日（27）日起於中部以北門市正式開賣居家快篩試劑，8分店搶先賣，而2門市於6月29日到貨後提供販售，每店數量有限、售完為止。

愛買量販宣布於本周日（27日）正式開賣國產「福爾威創家用快速檢驗套組」，1盒5入裝，售價1530元，並於7門市限定販售，包括基隆店、忠孝店、景美店、板橋南雅店、三重店、永和店、新竹店及巨城店；6月29日起桃園店、復興店也陸續到貨提供販售，每店實際配送數量以各店收到為主，數量開賣、售完為止。

▲▼家樂福開賣家用快篩試劑（圖／業者提供）

▲家樂福24日開賣家用快篩試劑，截至目前為止已賣100多組。

另，家樂福也於24日在全台設有藥局之57間量店市及1家超市販售2款家用快篩試劑，其中，「福爾威創快篩檢驗套組」5入1盒售價1700元即起於門市內的大樹、佑全藥局販售；「福爾威快篩檢驗套組」單入售價350元，同樣於大樹、佑全藥局開賣，大樹藥局即起販售，佑全藥局6月28日起陸續賣；「羅氏家用檢測套組」5入1盒售價1800元，可在信東、大樹、佑全藥局購入，信東及大樹藥局將於6月29日開賣、佑全藥局6月30陸續到貨。

家樂福有販售家用快篩分店包括桂林、重慶、三民、北投、天母、大直、重新、蘆洲、淡新、汐科、新店、中和、板橋、土城、樹林、林口、八德、經國、中壢、內壢、平鎮、桃園、中原、竹北、宜蘭、花蓮、北港、北門、青海、中清、嘉義、德安、斗六、豐原、苗栗、南投、埔里、太平、文心、沙鹿、西屯、彰化、安平、中正、鼎山、鳳山、仁德、光華、愛河、楠梓、屏東、五甲、新楠、新屏、成功等共57間量販門市，另再加1間超市華齡店，總計有58店買得到居家快篩，銷售貨量則以各店藥局公告為準。截至目前為止，約販售100多組。

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