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7月醫事人員考試如期舉行　考試院盼投入防疫「即戰力」

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▲考選部表示，原訂在7月下旬舉行的3項醫事人員考試，將朝如期舉行方向規劃。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

考選部25日表示，原訂在7月下旬舉行的3項醫事人員考試，將朝如期舉行方向規劃，並增加多項強化防疫的具體作為，使試務的辦理符合現階段防疫需求。考試院秘書長劉建忻說，通過醫事人員考試者將可成為防疫第一線的「即戰力」，因此考試院決定向指揮中心報請如期舉辦。

考選部指出，儘管現階段三級警戒將持續至7月12日，但因疫情已有減緩趨勢，考選部針對訂於7月下旬舉行的3項醫事人員考試，將朝如期舉行方向規劃，並增加多項強化防疫的具體作為，使試務的辦理符合現階段防疫需求。

考選部說明，該項考試計畫將於近日內報請中央流行疫情指揮中心同意，並且儘快正式對外發布。

考選部表示，3項醫事人員考試每年平均錄取超過1萬人，是國家防疫和人民維生的必要人力。值此防疫期間，第一線醫護人員皆已負荷過重，適時增加新血實有其急迫性，各醫療體系也期待這一批生力軍能夠及早投入，以強化國家防疫與常態醫療的人力資源。

考選部指出，為使3項醫事人員考試能夠如期舉行，並符合三級警戒下的防疫需求，考選部除規劃調整延長其中二項考試的日程，以減少每日及各試區人流，也強化了12項國家考試防疫作為。

考選部說明，藉由提升各項管制措施的強度，希望能兼顧應考人應試權益、應考人及試務工作人員健康安全，並且降低國家防疫負擔，儘速提供有急迫需求的醫療防疫人力。

考選部強調，整體考試期程安排及具體強化防疫作為，將於近日內報請中央流行疫情指揮中心同意後，儘快正式對外發布讓各界了解，並逐一通知應考人週知。

考選部也說，後續將持續與中央流行疫情指揮中心、各考區縣市政府及所有試區學校協調因應，進行滾動式檢討，並即時於考選部全球資訊網發布最新消息。

對此，劉建忻受訪時表示，考試院近日慎重諮詢主管機關及各地醫療院所專業人士的意見，皆認為防疫工作已造成第一線醫護人力吃緊，且常態醫療不可能無限期降載，急需醫護新血的投入，盼相關考試能夠如期舉行。

劉建忻說明，考量醫療專業人力負荷亟待舒緩，而通過醫事人員考試者將可成為防疫第一線的「即戰力」，考試院綜合判斷疫情趨勢等因素，因此決定向指揮中心報請如期舉辦。

至於8月後的其他國家考試，是否將依照既定時程辦理，劉建忻則說，仍將視疫情發展滾動評估。

劉建忻指出，為了使醫事人員考試能在三級警戒下順利並安全地進行，考選部除緊急增借試區學校，並將其中2項考試的日期調整延長，以達到分散人流、降低考場密度的效果。此外，考選部也在原有的防疫作為上，再提出12項強化防疫的具體作為。

劉建忻透露，考試院長黃榮村感謝教育部長潘文忠大力協助考場借用，以及指揮中心支持國考試務人員專案施打疫苗。

劉建忻說，由於國家考試將在多個地方政府轄區舉行，黃榮村也特別感謝各地方政府的協助與配合，並指示他與考選部長許舒翔強化與地方首長的聯繫溝通，務必使試務工作順暢並符合防疫要求。

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