港男確診Delta變種病毒　專家：Delta會讓體內產生「免疫逃逸」

▲Delta變種病毒為病毒蛋白出現L452R、E484K變異。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

Delta變種病毒在全球肆虐，傳染力強、傳播時間快的特點令人防不勝防。香港昨（24）日公佈的27歲地勤男子確診，便是驗出帶有L452R變種病毒株。經過基因化驗分析，該病毒株確定為Delta變種病毒，與印尼入港的3名確診案例基因組吻合。

▲香港地勤男子確定為Delta變種病毒案例。（圖／CFP）

《香港01》報導，根據衞生署衞生防護中心初步調查顯示，個案11902（27歲地勤男）曾於印尼入港確診3人入境當日上午，在香港國際機場接待貨運航班的機組人員，並曾逗留於臨時樣本採集中心工作。

對於Delta病毒的病毒蛋白出現L452R、E484K變異，呼吸系統科專科醫生梁子超指出，新冠病毒的S蛋白有多款氨基酸，Delta是在第452段的位置，由R氨基酸取代L氨基酸；第484段位置，由K氨基酸取代E氨基酸。

梁子超強調，Delta更加容易跟人體細胞ACE2結合，令人類容易感染，因此傳播力更強，而Delta病毒株的蛋白結構轉變大，因此接種新冠疫苗後，體內抗體更難認清其形狀，造成「免疫逃逸」的情況發生，降低疫苗保護率。

此外，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君也提到，研究指出，Delta變種新冠病毒的傳染性較Alpha變種病毒高六成，「染Delta變種病毒的人帶病毒時間較長，病毒量較高，入住深切治療部比例亦較高。」

截至24日，香港累計錄得131宗L452R變種病毒株個案，經基因排列確認，其中有41宗屬Delta、逾40宗屬Kappa（最先在印度發現B.1.617.1 ）、一宗屬Epsilon（最先在美國發現1.427/B.1.429 ）。