防範印度變種病毒來襲！詹長權：可借鏡「高雄、彰化」精準防疫

▲台大公衛學院前院長詹長權。（圖／台大公衛學院提供）



記者陳羿妏／綜合報導

國內疫情未趨緩，再加上病毒一波波來襲、跨縣市疫調情形，引發外界擔憂。台大公衛學院前院長詹長權今於臉書以《精準防疫的高雄模式》為題發文，他表示，這一波疫情從北台灣爆發，然後往南往東散播開來，全台各地無一處倖免，因此他認為，全方位及跨縣市的疫調、匡列、隔離很重要，而「彰化、高雄」此次的精準防疫模式有效控制這一波英國變種病毒株，值得其他縣市借鏡。

近期高雄與新北因恩主公醫院病患染疫事件槓上，高雄市長陳其邁認為，新北市疫調不確實，才會導致群聚感染事件發生、仁武5個家庭接續傳出確診，連帶引爆藍綠之間的口水戰。

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對此，詹長權稍早以《精準防疫的高雄模式》為題發文提到，「高雄模式」建立在公共衛生科學對於傳染病流行傳播原理原則的基礎上，精準防疫則是以「早期發現潛在個案迅速篩檢，根據風險擴大匡列接觸者進行隔離檢疫篩檢，運用核酸和抗體檢測來發現確診個案和傳播時程，靠著公衛疫調人員傳統疫調的即時追蹤確診著足跡同時運用數位資訊科技為輔助來建構確診者完整的接觸史」的方式循環運用，從指標個案一層一層往外延伸，來圈住傳播鏈上仍有傳染力的所有新個案。

詹長權表示，這一項創新的主動偵測、多層包圍的防疫方式，讓高雄市在雙北爆發社區傳播開始就能掌握有雙北旅遊住史回流人員、社區有呼吸道症狀的病人，進而快速發掘新冠肺炎個案、採取有效防疫措施，來壓制新冠肺炎在高雄市社區傳播的風險。

詹長權指出，仁武家庭群聚指標個案和恩主公醫院群聚事件的可能連結提醒我們「跨區疫調的必要性」，這是避免單一縣市疫調的盲點、發現跨縣市傳播路徑、找出社區中潛在游走個案、阻斷社區傳播鏈的重要防疫機制。

詹長權表示，「高雄模式精準防疫」顯示在社區傳播時期全方位、跨縣市的疫調、匡列、隔離真的很重要，而更大的空間和更長的時間的接觸者匡列、更精準和更數位的疫情調查、更多次數和更多種類的篩檢(核酸、抗原、抗體) 是「進階版的彰化模式」。

詹長權認為，這兩個縣市的精準防疫是提供我們控制住，這一波英國變異株引起社區感染可行有用的防疫模式，也是我們疫情佈署「防範印度變異株」來襲台灣後，可以參考的精準防疫模式。

▼詹長權認為可參考高雄、彰化精準防疫模式。（圖／高雄市政府提供）