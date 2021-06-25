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台南疫苗施打率104％多打5826人　黃偉哲：沒有殘劑問題

▲台南市長黃偉哲指出，台南市疫苗施打率是104％，對免疫力而言是很有助益的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南市疫苗施打率是104％，對免疫力而言是很有助益的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本外相25日早上正式宣布，再追加贈送台灣100萬劑AZ疫苗，估計7月上旬就會到達台南市長黃偉哲表示，如果這樣子的話，無論台灣自購的疫苗，或是其他國家捐贈的疫苗都會陸續到達，而7月1日美國莫德納疫苗就就開始施打，接下來7月中日本疫苗到達又開始施打，加上自購疫苗，7月都是疫苗施打高峰期。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市疫苗施打率是104％，對免疫力而言是很有助益的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，希望市民朋友們如果都有意願打的，那也不必有什麼緩打潮，打疫苗對自己健康比較好的，希望大家來施打。另外，台南疫苗施打率已經達到104％，台南配發AZ130700劑，計施打第1劑133877劑、第2劑2649劑，施打量多出5826劑，這是充分利用每一劑的劑量，才會多出4％。針對下一波的莫德納疫苗，市府會針對中央流行疫情指揮中心開放的順序來施打，順序如果沒有到繼續往下開放，之前想要打的已經輪過的，就要來另行再造冊。黃偉哲說，只要依規定造冊施打，是不會有殘劑的問題。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市疫苗施打率是104％，對免疫力而言是很有助益的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，有關家用快篩試劑，估計在7月份就開始會提供到衛生所，如果從外地回來的朋友，如果覺得想要求得一個確認的話，可以去衛生所領取家用居家的快篩試劑來做，依照上面的指示來做篩檢。那樣子的話，如果篩檢是陰性的，很大的可能就是相對的安全，當然偽陰性的情形不是沒有，但是相對比較低。篩檢是陽性的部分也請你來進一步做PCR，這樣子的話保障自己也保障家人。可能症狀如果真的是確診者，症狀可能會有，可能會有重症也不一定，但是傳染性，對其他家人的傳染性是很可怕的，所以還是請自己能夠再做PCR。

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