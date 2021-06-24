SOP只匡列確診同病房　國民黨轟陳其邁甩鍋：你副院長任內訂的

▲醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎感染管制指引 。（圖／翻攝衛福部網站，下同）

記者徐政璿／台北報導

高雄市新型冠狀病毒病昨（23日）增加9例，市長陳其邁向新北市恩主公醫院開砲，不過恩主公醫院也在昨晚發表聲明回擊「按照中央規定」。國民黨24日引用衛福部的SOP，內容明確寫下匡列原則原本就是「確定病例同病室之其他病人及陪病家屬」，而當時陳其邁是督導防疫的行政院副院長。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，恩主公醫院說明，高雄案例住院時即做PCR檢測為陰性，而該個案與院內陰轉陽個案為「隔壁的隔壁病室」，不屬於密切接觸者，不在匡列名單範圍內，更不用說個案自上月27日出院後至今已超過21日，遠超過WHO公告發病潛伏期的14天。

鄭照新指出，簡單說，陳其邁怪恩主公沒匡列，恩主公稱是照中央的匡列原則，「我們就問一句，這個原則是誰訂定的？

鄭照新說，根據去（109）年4月16日公布的「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎感染管制指引」，匡列原則原本就是「確定病例同病室之其他病人及陪病家屬」，而恩主公並未違反規定，即使今年5月13號發佈的處置建議，匡列仍是以去年的指引為原則。

鄭照新抨擊，那個時候其邁市長可是督導防疫的行政院副院長啊，「其邁市長若真心愛護高雄市民，反而應該和高雄市民道歉，自己擔任行政院副院長時督導的管制指引不夠周延！」