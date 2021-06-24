「SOP是行政院副院長陳其邁訂的」　新北議員嗆：少甩鍋、多承擔

▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

記者楊蕓／台北報導

高雄市昨暴增9例確診個案，其中指標個案的感染源與三峽恩主公醫院內群聚有關，市長陳其邁怒轟新北市沒做好疫調，導致兩個家庭共7人染疫。對此，國民黨發言人江怡臻24日回擊，恩主公醫院依照中央指揮中心的SOP進行匡列，也經由疾管署核定，且SOP就是當時擔任行政院副院長的陳其邁自己訂的，若陳其邁真的認為同島一命，應該少一點甩鍋，多一些承擔。

江怡臻指出，疫情發展一年多，幾乎沒有聽過侯友宜責怪其他縣市，這才是展現了齊心抗疫，因為在病毒面前，我們只能團結，才能成功防守，很遺憾陳其邁製造縣市之間的對立，這樣輕率的發言無助於守住疫情，讓同島一命變成虛偽的口號。

江怡臻表示，陳其邁指的案14359，當時依據中央疫情指揮中心規範，不屬密切接觸者，也不在匡列名單範圍內，這都經過疾管署核定執行，之後病人手術回診看報告，醫院建議急診住院加採PCR採檢，都遭到病人拒絕。江怡臻指出，如果陳其邁市長認為SOP有問題，就要問問當時訂定SOP的行政院副院長陳其邁，陳副院長訂的SOP，現在地方政府照這做有什麼不對？

江怡臻強調，病人確診的事實不會改變，現在的當務之急應該是盡速圍堵疫情，治療確診者，而不是急著攻擊其他縣市，批評第一線醫護人員，一同虛心檢討，同島共同抗疫。