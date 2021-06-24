　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「SOP是行政院副院長陳其邁訂的」　新北議員嗆：少甩鍋、多承擔

▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

記者楊蕓／台北報導

高雄市昨暴增9例確診個案，其中指標個案的感染源與三峽恩主公醫院內群聚有關，市長陳其邁怒轟新北市沒做好疫調，導致兩個家庭共7人染疫。對此，國民黨發言人江怡臻24日回擊，恩主公醫院依照中央指揮中心的SOP進行匡列，也經由疾管署核定，且SOP就是當時擔任行政院副院長的陳其邁自己訂的，若陳其邁真的認為同島一命，應該少一點甩鍋，多一些承擔。

江怡臻指出，疫情發展一年多，幾乎沒有聽過侯友宜責怪其他縣市，這才是展現了齊心抗疫，因為在病毒面前，我們只能團結，才能成功防守，很遺憾陳其邁製造縣市之間的對立，這樣輕率的發言無助於守住疫情，讓同島一命變成虛偽的口號。

江怡臻表示，陳其邁指的案14359，當時依據中央疫情指揮中心規範，不屬密切接觸者，也不在匡列名單範圍內，這都經過疾管署核定執行，之後病人手術回診看報告，醫院建議急診住院加採PCR採檢，都遭到病人拒絕。江怡臻指出，如果陳其邁市長認為SOP有問題，就要問問當時訂定SOP的行政院副院長陳其邁，陳副院長訂的SOP，現在地方政府照這做有什麼不對？

江怡臻強調，病人確診的事實不會改變，現在的當務之急應該是盡速圍堵疫情，治療確診者，而不是急著攻擊其他縣市，批評第一線醫護人員，一同虛心檢討，同島共同抗疫。

ET快訊
「SOP是行政院副院長陳其邁訂的」　新北議員回嗆了
小黃運將確診案今增4例！　2人與「台中染疫祖孫」有親戚關係
2名16歲護專生打AZ發燒！　高雄養護中心認了：行政疏失
衛星看「驚人水氣帶」綿延1萬多公里　中南部雨不停一路下到月底
快訊／菲律賓前總統艾奎諾逝世　享壽61歲
快訊／政院拍板6月不實施夏季電價！　估千萬戶受惠
王瞳家中上空「只穿1條內褲」！　一出浴室驚見艾成在直播
億萬富豪接愛女回家　「90噸打樁機」掉落！2人被壓爛慘死
跨縣市破口　柯文哲轟陳其邁：反正就是推責任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

南投市長向栗原市長致謝！日贈疫苗跨國溫情　姊妹市雲端視訊交流

「SOP是行政院副院長陳其邁訂的」　新北議員嗆：少甩鍋、多承擔

SOP只匡列確診同病房　國民黨轟陳其邁甩鍋：你副院長任內訂的

高嘉瑜嘆「金融業淪疫苗孤兒」金管會卻優先打　網友想這招酸爆

北農環南、北藝確診52人住新北　侯友宜：一定扛起個案疫調責任

夏季電價減免！政院拍板6月不實施夏日電價　估1千萬戶受惠

丁守中被列第一順位打AZ　黃光芹三分析：台灣仍是權貴當道的年代

與陳時中「專業對專業」討論北農　柯文哲：出了房門還是政治對政治

三級警戒再度延長　李艷秋「我們必需忍耐」：但，疫苗呢？

國艦國造重要功臣退伍　蔡英文頒授黃曙光二等寶鼎勳章

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

南投市長向栗原市長致謝！日贈疫苗跨國溫情　姊妹市雲端視訊交流

「SOP是行政院副院長陳其邁訂的」　新北議員嗆：少甩鍋、多承擔

SOP只匡列確診同病房　國民黨轟陳其邁甩鍋：你副院長任內訂的

高嘉瑜嘆「金融業淪疫苗孤兒」金管會卻優先打　網友想這招酸爆

北農環南、北藝確診52人住新北　侯友宜：一定扛起個案疫調責任

夏季電價減免！政院拍板6月不實施夏日電價　估1千萬戶受惠

丁守中被列第一順位打AZ　黃光芹三分析：台灣仍是權貴當道的年代

與陳時中「專業對專業」討論北農　柯文哲：出了房門還是政治對政治

三級警戒再度延長　李艷秋「我們必需忍耐」：但，疫苗呢？

國艦國造重要功臣退伍　蔡英文頒授黃曙光二等寶鼎勳章

最終資格賽／威爾先發、馬帝斯後援　荷蘭3比9輸委內瑞拉

少年遭響尾蛇襲擊！7歲拉布拉多跳出護主...舌、脖慘被咬成重傷

發票中獎「結果沒法領了」！嘻小瓜崩潰：這筆錢對於現在的我很多餒

北農案又讓疫情緊張　警各大市場「4聲道廣播」籲分流

先忍忍！平溪3秘境瀑布「脫口罩」戲水吃罰單　民眾嚇：怎會巡來這

CNN：「北京加強控制」　港國安法上路1年《香港蘋果》停刊

狂賀名題金榜！　王靖閔、何永志二人錄取警大2年制消防系

警勸導戴口罩遭砍頸濺血　通緝犯狂稱「特務」下場出爐

終結18年歷史！東京超人氣「大江戶溫泉物語」9／5結束營業

防疫在走安全要有！漂白水混摻要講究　不慎誤用後果嚴重

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

政治熱門新聞

三大群聚案52人住新北！柯P其邁砲火狂攻

快訊／三級警戒持續！　政院將取消六月夏季電費計算

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

紓困4.0精進案最快今拍板！

北農環南北藝爆確診！柯文哲：認知作戰

謝長廷引「武訓興學」打臉疫苗乞丐說：日追贈疫苗有變化

慈濟捐疫苗恐成困擾　藍委：什麼困擾比人命重要？

陳其邁批侯友宜　柯：就是推責任

蔡英文拜託國人再忍一下　一張圖看三級警戒延長「11項管制」

香港《蘋果日報》停刊！林飛帆：世界在失去香港

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

幕後／陳時中與柯文哲會議6重點曝光

柯文哲：印度變種病毒遲早入台！

快訊／陳其邁緊咬新北「疫調不實」　恩主公醫院正式聲明反擊

更多熱門

相關新聞

高雄2名16歲護專生打AZ發燒　養護中心：行政疏失

高雄2名16歲護專生打AZ發燒　養護中心：行政疏失

高雄市2名16歲護專生晚上會到楠梓區一家養護中心打工，依照市府防疫規定，機構人員必須接種疫苗，不過行政人員卻未注意到，AZ疫苗接種規定須18歲以上。機構人員坦承疏失，依照防疫規定，學生恐怕就不適合在這上班，但學生已打完疫苗，所以等快篩完成後，就能恢復上班。

確診匡列SOP曝光　國民黨轟陳其邁甩鍋：你副院長任內訂的

確診匡列SOP曝光　國民黨轟陳其邁甩鍋：你副院長任內訂的

偏鄉校長到學生家辦畢典　學士帽+頒獎樂很隆重

偏鄉校長到學生家辦畢典　學士帽+頒獎樂很隆重

陳其邁批侯友宜　柯：就是推責任

陳其邁批侯友宜　柯：就是推責任

三大群聚案52人住新北！柯P其邁砲火狂攻

三大群聚案52人住新北！柯P其邁砲火狂攻

關鍵字：

陳其邁侯友宜國民黨

讀者迴響

熱門新聞

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

李蒨蓉與富商尪大吵！ 　爆哭脫口「要離婚」

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

知情人曝：高端EUA審查前16審委換一半

京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝光！

三大群聚案52人住新北！柯P其邁砲火狂攻

快訊／三級警戒持續！　政院將取消六月夏季電費計算

李聖經爆熱戀Loco！同一時間曬照「背景露餡」

夫逼問小王是誰　妻：當時人多

快訊／中華電信光世代傳「大規模斷網」　上萬人哀號

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面