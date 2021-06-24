陳其邁批侯友宜沒做好疫調　柯文哲：反正就是推責任

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

高雄市一名60多歲男子曾到新北恩主公醫院住院開刀，高雄市長陳其邁不滿新北錯過3次疫調機會，釀成高雄7人染疫，雙方23日為此發表聲明隔空交火。台北市長柯文哲表示，自己不是真正的政治人物，看到陳其邁跳出來罵新北市長侯友宜，「反正就是推責任」。

柯文哲23日晚間為了跨縣市疫調問題赴衛福部疾管署，與衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲等人開會，24日上午接受News 98「財經起床號」專訪，被問到是在什麼狀況下要找衛福部協助？柯文哲表示，這是系統性的缺陷，如果他能解決的就會解決，但如果不能解決，就直接跟對方說這有問題。

柯文哲提及，「你認識我就知道，我不是那種真正的政治人物，你看昨天陳其邁在那邊罵新北，一模一樣案例。」北農每天進來上班的人有一萬人，基本問題就是陳其邁23日講的，在新北市住院、在桃園工作並往返高雄。

柯文哲笑說，所以陳其邁跳出來罵侯友宜，「我看就是要打⋯反正就是推責任，基本上我是科學家，我知道這是問題，就直接去找疾管署說這要解決，疫調系統是缺陷。」

關於疫調系統如何改善？柯文哲稱，23日有建議，全台做一個資料庫，每天至少檢查一次確診者身分證字號有無相同，相同挑出來就可解決，不過這做出來需要時間，資料庫得重新設計。

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