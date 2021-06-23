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高雄連夜追出恩主公傳播鏈！「精準疫調」成關鍵　全程曝光

▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

記者柯振中／綜合報導

高雄市23日新增9起新冠肺炎案例，引起許多關注。對此，高雄市長陳其邁分析，這9起案例中，可以分為2個部分，皆與新北市有關，其中一例還是由高雄市自行整理，才得知在新北市的資訊，目前應該重啟疫調，將時間回推，同時對進出恩主公醫院的清潔員、護理人員、家屬進行檢測，才有助於阻止社區傳播。

陳其邁在臉書上分享，高雄23日新增的9例個案，可分成2個部分，其中案14,300在旗山地區，是案14,302的友人，而案14,302戶籍涉及新北淡水，5月6日到5月20日之間、5月31日至6月1日之間，曾頻繁往返高雄、淡水，IgG檢測結果為陽性，意味著屬於舊感染，且該個案頻繁在新北傳統市場活動。

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陳其邁表示，另外一起則是家庭群聚，21日晚間11點，市府發現案14,299呈現陽性反應，立刻啟動疫調，追到親友快篩陰性、PCR陽性，是第14,357起個案，再繼續往前回推，案14,357的父親（案14,359）5月24日到5月28日之間，曾在新北恩主公醫院開刀，再從血清檢測數值「Ct值35.1、IgM(-)、IgG(+)」來判斷，應該感染至少21日以上。

陳其邁說明，案14,359還在6月7日因為呼吸道症狀，回到恩主公醫院就診，17日症狀沒有改善，又拿了同樣類型的藥物，「個案錯失三次機會，接著回桃園又到高雄，造成高雄兩家庭群聚感染。」

▼陳其邁認為，案14,359錯失三次機會。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁23日主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁呼籲，防疫過程相當艱辛、同島一命，目前個案維持在100例左右，各縣市應該有能力、餘力進行更精準的疫調，疫調、匡列、隔離相當重要，恩主公醫院的個案也該重啟疫調，將時間前挪，對所有進出的人員進行快篩或PCR檢測，此舉有助於阻止社區傳播。

此外，陳其邁還說，案14,359再恩主公醫院住的病房，與恩主公醫院首例群聚案例只有一房之隔，因此判定案14,359是此次家庭群聚的指標個案。

不過，陳其邁提到，針對案14,359的疫調，包含曾住在新北恩主公醫院的資訊，都是由高雄市自行整理，並無收到新北市衛生局的資料，而恩主公醫院的指標個案，則是5月22日住院，29日確診，篩檢結果由陰轉陽，開始陸續傳出病患、陪病家屬、看護確診，累計11人群聚感染。

因此，陳其邁認為，至少要回溯3到5天，5月22日住院時，該樓層病房的每個人，包含醫護、清潔工、住院病人等人，都要回溯篩檢，以最高規格的防疫標準看待。

陳其邁指出，高雄的個案出現後，也有找出感染源，進行第一圈、二圈、三圈加速匡列，以控制感染源，而這三圈的PCR檢測、快篩結果，除了公布的各案以外，其皆為陰性。

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