手機狂跳「Google停止運作」！安卓用戶哀號　鄉民揭2解法：又出包

▲安卓手機不停跳google錯誤訊息。（圖／記者曾筠淇攝）



記者黃可昀／綜合報導

稍早許多用戶哀號，用手機開Google會一直閃退，接著跳出停止運作訊息，還以為是自己手機故障，結果發現其他Android用戶也有同樣狀況，甚至手機還發燙，這次問題發生在Android身上，Apple手機則沒有此情形。

一名網友在PTT問卦，手機用到一半就會跳出「Google屢次停止運作」，而且每2秒就會顯示一次，使用其他APP時錯誤訊息不停跳出來，根本無法正常使用手機，必須強制關閉Google重開才恢復，「也有人遇到這種情形嗎？有沒有卦？我是用htc U11。」

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▲許多用戶遇到相同狀況。（圖／翻攝自PTT）



許多Android用戶回報有同樣問題，「我已經跳30次了，還是google phone」、「iPhone用戶一路順暢絲滑」、「更新完壞了，不要更新」、「+1一直跳持續中止」、「同U11，停用後就恢復正常了」、「跟之前一樣吧，google大概又更新什麼出包了。」

網友點出，Google手機版更新後才出現此情形，可能是新版的bug，目前解決辦法有2種，第一是到商店把Google卸載；第二是強制關閉，隔天等系統修復好再開啟，「先去google商店移除更新」、「我剛剛移除就沒跳了」、「我也是... 我直接強制停止google就好了」、「更新後還是會跳只是沒那麼頻繁……還是強制停止+停用比較妥。」