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台醫激推「韓國殘餘疫苗地圖」讚：3點太天才了！拜託唐鳳出手

台醫激推「韓國殘餘疫苗地圖」讚：3點太天才了　拜託唐鳳出手。（圖／截自楊為傑醫師粉專、記者湯興漢攝）

▲楊為傑醫師希望台灣政府能學習「韓國殘餘疫苗地圖」讓疫苗有效運用。（圖／截自楊為傑醫師粉專、記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣鬧疫苗荒！疫苗珍貴近日卻有民眾因接種後猝死新聞頻傳而卻步，出現預約後不前往施打，造成疫苗浪費。為此，小兒科醫師楊為傑就在臉書分享「韓國殘餘疫苗地圖」的做法，認為有3點值得學習大讚「實在是太天才了」，並希望唐鳳政委能出手解套，讓國人也能使用。

「我很少『拜託』政府事情，但這件事我想真的必須由政府出手，如果有朋友認同這個建議，而有管道可以聯繫到唐鳳政委。麻煩您幫我帶個話。」楊為傑醫師在粉專《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》寫道。透過韓國同學分享而得知「疫苗地圖」，其類似台灣口罩地圖，指韓國疫苗也是年長者優先施打，也有失約問題，疫苗開瓶後必須在時限內打完，「如果打不完，就只能忍痛丟棄，造成浪費」。

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楊為傑接著說，近日基層醫護看到一波棄打潮，「很詭異的是符合資格的不想打，想『等』。有意願想施打的，卻被指揮中心排除在門外。」許多青壯年都在問「何時能開放讓他們打，若是長者不打，可以Call他來打嗎？」即使撿剩下的劑量也不在意。他認為指揮中心可參考韓國做法。

▲▼唐鳳出席行政院會後記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲行政院數位政務委員唐鳳。（圖／記者張一中攝）

韓國如何解決問題？楊為傑分析有3點太天才，第1：仍優先保障長者，但若符合資格的長者失約棄打時，名額可以釋出；第2：任何一位30歲以上民眾，都可以透過APP預約；第3：每個人可指定5間附近診所，若其中一間釋出疫苗，就會推播到使用者手機，此時趕快用APP預約。

楊為傑驚呼「這實在是太天才了！兼顧多重面向」，不僅優先保障長輩、不要浪費，對於有意願接種的青壯年也能搶到疫苗，不影響效力與安全，皆大歡喜的做法讓他大讚實在太聰明。

在第一線堅守防線的楊為傑坦言，昨日就看到某些診所施打量不足，必須拋棄部分疫苗而深表遺憾，而他也親身遇到失約問題，臨時打電話Call人，有人回應是「這麼臨時，他沒辦法」；也有人認為「剩下的」才找他，很沒誠意而拒絕。

楊為傑也建議，這個APP也可以跟身分證勾稽，藉此得知有沒有打過疫苗，同時也經由APP事先進行身分認證，例如已經在接種名單上的第七類軍人、教師等類別，都可以勾稽身分證字號，「APP裡面直接可以看到該人的身分別，這樣可以減少私相授受，也挺好的。」

▲▼AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,長者。（圖／記者李毓康攝）

▲若長者不願施打疫苗，醫師希望藉由開發殘餘疫苗地圖APP供其他國人預約接種。（示意圖／記者李毓康攝）

楊為傑也詢問「不知道大家覺得韓國的做法怎麼樣？」他直言不想看到得來不易的疫苗被浪費掉，國家既然不斷強調疫苗取得困難很珍貴，是否可考慮用盡一切手段，將疫苗使用最大化？若是老人家不打，將「殘餘劑量」讓年輕人用APP預約也挺好的，「大家覺得呢？」

許多網友也表達支持該作法：「若能這樣的話真的很棒，資源能完全被使用」「守規矩的不敢亂打，只能丟棄，真的很可惜」「非常棒的想法！希望能趕快像韓國一樣有疫苗地圖，讓我們這些想打卻排在12類的人得償所願」「真的是超讚的作法！請不要打的人，自動讓位吧」「贊同＋100我們真的也很想打啊」「贊成，好棒的建議，希望政府看到」。

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