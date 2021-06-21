便當店提供愛心餐！台中女沒領到「站門口飆罵」　老闆娘一聽心寒

記者柯振中／綜合報導

目前全台疫情仍持續延燒，許多行業被迫休息，員工只能咬牙苦撐。台中一間便當店雖然生意掉了許多，老闆娘依舊決定，提供免費的愛心便當，讓需要的人領取，沒想到竟然遭到濫用，竟然有婦人領不到飯，站在門口破口大罵，讓她感到十分灰心。

根據《東森新聞》報導，受到疫情衝擊，這間便當店的生意掉了5成，雖然如此，老闆娘還是自掏腰包，製作免費的愛心便當，提供給受到疫情影響，生活困頓的民眾。

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▲老闆娘提供愛心便當，竟有婦人領不到，站在門口破口大罵。（圖／《東森新聞》）



老闆娘表示，看到許多案例，家長頓失生計來源，小朋友跟著餓肚子，沒辦法吃東西，決定提供免費的便當，「因為我們自己雖然不是說很好過，但是我們也就是想說，可以盡我們自己的能力幫助大家。」

▼老闆娘每天製作愛心便當，竟然有人領不到，站在門口罵人。（圖／《東森新聞》）



老闆娘提到，近期每天大概送出30個愛心便當，但其中約有20人生活不虞匱乏，還有媽媽帶著女兒來領餐，女兒的指甲做得光鮮亮麗，看起來根本沒受疫情影響，讓她感到灰心。

此外，老闆娘還說，有4、5名婦人來店領餐，但便當已經提供完畢，這些人乾脆繼續在場鬧，「拿不到便當不走」，還有人站在門口大小聲，沒想到提供愛心，竟然引發如此脫序的行為。

不過，也有失業的單親媽媽前來領餐，當下「哭著接過餐盒」，讓她十分不捨，但也因此認為，做這件事相當值得。老闆娘呼籲，會持續製作愛心便當，但希望是能成為某些人的救命餐，而非貪小便宜，為了賺70元，才來領走愛心。

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