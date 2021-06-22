只打一劑疫苗保護率33%！台大公衛教授揭「印度變種病毒的5件事」

▲繼英國變種病毒後，印度變種病毒進一步成為全球主流病毒株，引起各國警覺。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

新冠病毒印度變異株（Delta）在全球超過80個國家擴散，已成為全球主流病毒株。台大公共衛生學院教授詹長權表示，台灣下一波防疫的新敵人是印度變異株，除了開始部署新的防疫措施，第一步也必須先了解敵人，目前透過全球疫苗免疫聯盟（GAVI）說明，已經可以知道5件事：

一、正在世界各地迅速傳播

[廣告]請繼續往下閱讀...

Delta變異株2020年底首次在印度被發現，也被認為是印度第二波疫情確診數高居不下的主因。

目前許多國家已經放寬管制，允許民眾社交、聚會或出國旅行，加上Delta變異株佔美國病例10％，因此世衛歐洲司司長警告，變異株將在全球流行。

二、似乎更具傳播性

英國自2月發現第一起Delta變異株病例後，爆發第三波疫情，不僅6月病例數激增，近日一連3天破萬人，創下自2月以來新高，而且速度遠超先前的英國變種病毒，有95％的新增確診者是感染Delta變異株。

英國政府數據顯示，Delta變異株比之前的英國變種病毒株Alpha傳播率高出約40％。其他專家甚至估計，它的傳播率可能比Alpha高出30至100%。

▲中國深圳18日出現Delta變種感染者，港澳接連加強入境管制措施。（圖／CFP）

三、產生了不同的症狀

Delta變異株也在中國大陸東南部蔓延，當地醫師發現，相較最早一波大流行的病患，這次患者的病情加重，且惡化得更快。

根據英國Zoe Covid症狀研究數據，感染Delta變異株的症狀可能與先前不同，像是自5月初以來參與研究的確診者，感染的首要症狀是頭痛，其次是喉嚨痛、流鼻涕和發燒。

領導這項研究的蒂姆．斯佩克特教授說，「咳嗽更罕見，而且我們在前十名的症狀裡，甚至看不到嗅覺喪失。」他強調，風險來自於原先不太會變成重症的年輕人，因為他們可能將這些症狀誤認成是重感冒，而未採取自我隔離措施，導致Delta的傳播加劇。

四、感染Delta變異株更可能生病住院

醫學權威雜誌《柳葉刀》（The Lancet）6月14日刊登一項蘇格蘭研究，內容提到Delta變異株的住院風險大約是英國Alpha變異株的2倍。

另外，研究還調查了今年4月1日至6月6日期間蘇格蘭出現的1萬9543例社區病例和377例住院病例數據，發現原來就有其他疾病的感染者住院風險更高。

▲截至6月21日為止，菲律賓已出現17例Delta變種病毒。（圖／路透社）

五、只打完一劑疫苗的保護力較差，打完兩劑則具有很強的保護作用

同一項研究發現，與未接種疫苗的人相比，接種過疫苗的人若感染Delta變異株，入院的可能性更小，但必須是第一次接種疫苗至少28天後，才能看到這樣的保護作用。

另外，以輝瑞疫苗為例子，病患接受第二劑疫苗後2週，對抗Delta變異株的保護效率達79％，而對Alpha變異株的保護率則來到92％。

英國公共衛生部（PHE）發布的新數據顯示，2劑AZ疫苗對感染Delta變異株而需要住院的病患有92％的保護效率，而且接種者中無人死亡。其次是，AZ疫苗也同樣顯示出對Alpha變異株的高度有效性，可以讓住院率降低86％，一樣沒有死亡報告。

數據還顯示，疫苗可以避免感染者產生新冠肺炎症狀，保護效率針對Alpha變異株為74%，針對Delta變異株為64%。

英國公共衛生部發表的另一組數據也顯示，輝瑞疫苗在第二次接種2週後，對Delta變異株引起的症狀性疾病保護效率為88％，而對Alpha變異株的保護效率為93％。

與蘇格蘭的數據類似，PHE發現與Alpha變體相比，單劑疫苗對Delta變異株的效果較差：在第一次接種後3週，疫苗對由Delta變異株引起的症狀性疾病，只提供了33％的保護率，對Alpha變異株的保護率則約50％。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘