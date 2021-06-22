93歲翁打疫苗「高燒4天」！倒兒子懷裡離世…他崩潰：真的沒關聯嗎

▲93歲翁施打疫苗後高燒4天，倒在兒子懷裡過世。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

全台大規模開放施打疫苗，由年長者優先接種。屏東一名93歲的老翁患有阿茲海默症，平時身體硬朗，16日接種完疫苗，隔天開始發高燒，20日在兒子的懷裡離世。家屬相當悲痛，認為父親死亡恐怕與疫苗有關，但若要得知真相，還要進一步解剖才能釐清。

莊姓男子指控，父親雖然患有阿茲海默症，但平時身體硬朗，16日接種完疫苗，隔天開始發高燒，接著出現類似心肌梗塞的症狀，坐在椅子上，突然震了一下，「呼吸就斷掉了，心跳沒有了，我是抱著他離開的。」

莊男指出，接種以前，有請專業醫師評估，也有告知父親阿茲海默症的狀況，以及服用的藥物，醫師判斷後覺得沒有問題，因此父親接種了疫苗。

▼93歲翁接種疫苗高燒4天，倒兒懷裡離世。（圖／《東森新聞》）



不過，父親接種完隔天，發燒到38度，還一度吞嚥困難，全家為此擔心了好幾天，沒想到20日沒了生命跡象。莊男控訴，這對每個家庭來說，都難以承受，不希望有任何年長者是因此離開，「起碼現在是健康，那麼短的時間就走了，跟疫苗沒關係嗎？」

想要釐清真相，還要透果法醫解剖，但莊男相當不忍心，父親已經過世，遺體還要挨刀，「那一刀30萬，換得了什麼嗎？證明他是疫苗往生的嗎？那意義不大。」

至於死因是否與疫苗有關，仍要等專業單位進行鑑定，才能釐清真相。

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