快訊／白宮宣布：第二波捐疫苗5500萬劑「名單包括台灣」！

▲美國政府捐贈的莫德納疫苗抵達台灣。（圖／翻攝自美國在台協會臉書，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國白宮當地時間21日再宣布第二波疫苗捐贈名單，總共捐出5500萬劑，名單包括台灣，但據了解，美國近日贈台的250萬劑疫苗就是第一波加第二波配額加總，後續不會再收到疫苗。

美國總統拜登（Joe Biden）5月宣布捐贈8000萬劑新冠疫苗，援助他國。白宮3日宣布第一波2500萬劑疫苗釋出，今天則公布5500萬劑分配名單。

白宮聲明，第二波疫苗75%（4100萬劑疫苗）是透過COVAX全球取得機制分配，分配如下：

拉丁美洲和加勒比海區約1400萬：巴西、阿根廷、哥倫比亞、秘魯、厄瓜多、巴拉圭、玻利維亞、烏拉圭、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、海地和其他加勒比共同體 (CARICOM) 國家、多明尼加共和國、巴拿馬和哥斯大黎加。

亞洲至以下地區約1600萬：印度、尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾地夫、不丹、菲律賓、越南、印尼、泰國、馬來西亞、寮國、巴布亞新幾內亞、台灣、柬埔寨和太平洋島嶼。

約1000萬非洲：將與非洲聯盟協調選定國家分享。

其他25%（1400萬劑疫苗）則會與區域優先重點分享：

例如：哥倫比亞、阿根廷、海地、其他加勒比共同體國家、多明尼加共和國、哥斯大黎加、巴拿馬、阿富汗、孟加拉、巴基斯坦、菲律賓、越南、印尼、南非、奈及利亞、肯亞、迦納、維德角、埃及、約旦、伊拉克、葉門、突尼西亞、阿曼、約旦河西岸和加薩、烏克蘭、科索沃、喬治亞、摩爾多瓦以及波士尼亞。

雖然台灣在第二波捐疫苗名單上，但據了解，美國政府已經連同第一波捐贈75萬劑及第二波分到的175萬劑，一起在19日運送來台，共250萬劑莫德納疫苗，因此日後不會再從美國8000萬劑捐贈疫苗計畫中，收到疫苗。

對此，駐美代表蕭美琴證實，台灣方面主動爭取，希望提早獲得第二波配額。美國似乎也將依全球疫情需求，隨時做滾動式評估。

▼美國宣布第二波捐疫苗5500萬劑，名單包括台灣。（圖／翻攝自白宮官網）

