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南投第5死！79歲嬤打疫苗4天後亡　引爆緩打潮接種率僅19.8%

▲南投縣政府新冠肺炎疫苗接種服務今邁入第2天。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府新冠肺炎疫苗接種服務今邁入第2天。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

日本捐贈台灣的AZ疫苗，南投第二批獲配1萬300劑的施打作業，今天進入第2天，但「緩打潮」變本加厲，僅接種592劑、接種率5.7%，累計接種率只有19.8%；南投縣衛生局指出，一名79歲有慢性病史的老婦施打AZ疫苗4天後身體不適，今天死亡，累計5例死亡。

因首批疫苗採電話預約遭罵翻的南投縣府，這次改採造冊、分流、提供交通接駁，並於各鄉鎮設置大型疫苗接種站等便民措施，卻因全國AZ施打猝死人數攀升，接種率連日下跌，從昨首日的14%（1445劑）跌至今天的5.7%（592劑），累計2日接種率只達19.8%（2037劑）。

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▲南投縣政府新冠肺炎疫苗接種服務今邁入第2天。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府新冠肺炎疫苗接種服務今邁入第2天。（圖／南投縣政府提供）

另有一名在首批首（16）日就接種完成的79歲老婦，爾後出現身體不適狀況，於今天過世；南投縣衛生局指出，此為新冠肺炎疫苗接種不良反應死亡事件累計第5例，已依疾管署規定完成疫苗接種不良反應通報，後續將協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請。

縣府衛生局提醒，接種後應注意有無持續發燒（超過48小時）、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，如有不適，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局或疾病管制署。

▲南投縣政府新冠肺炎疫苗接種服務今邁入第2天。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府新冠肺炎疫苗接種服務今邁入第2天。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局表示，完成疫苗接種後雖可有效降低感染病毒的機率，但仍需注意個人衛生保健及各種防疫措施（戴口罩、勤洗手等），以維護身體健；民眾若無法在新冠肺炎疫苗接種通知單時間前往，請在上班時間撥打所在地衛生所電話再行預約接種。
 

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