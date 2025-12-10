　
    • 　
>
雲嘉南每月辦音樂會「李竺芯、玖壹壹開唱」　還可賞煙火逛市集

▲▼雲嘉南濱海鹽續幸福系列活動。（圖／記者周湘芸攝）

▲觀光署今於台北車站舉辦「2025-2026雲嘉南濱海鹽續幸福系列活動」宣傳記者會。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中南部7月遭丹娜絲颱風及西南氣流豪雨重創，下半年訂房率不如預期。觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處12月至明年3月規劃系列活動，包括七股鹽山《鹽映聖誕樂曲》、井仔腳瓦盤鹽田《夕陽送舊音樂會》等，盼旅客量超越災前水準。

根據觀光署統計，去年12月雲嘉南各縣市訂房率分別為雲林縣36.97%、嘉義縣44.21%、嘉義市51.12%、台南市54.13%；今年第1季分別為雲林縣37.98%、嘉義縣42.13%、嘉義市49.44%、台南市52.94%。今年7月受風災重創，訂房率紛紛下滑。

觀光署今於台北車站舉辦「2025-2026雲嘉南濱海鹽續幸福系列活動」宣傳記者會，邀請藝人王彩樺到場站台。觀光署副署長黃勢芳表示，雲嘉南濱海不僅有夕陽美景、鹽業歷史，更有豐富的濕地生態、漁村文化，此次耗資1千7百萬元災後復原重建特別預算舉辦系列活動，希望旅客量能超越災害之前。

雲嘉南管理處長徐振能表示，今年7月災害發生後，雲嘉南當地旅客幾乎歸零，9月底至10月初已將最知名的井仔腳瓦盤鹽田恢復，10月旅客逐漸回流，11、12月已經回到以往的9成水準，希望透過系列活動，吸引更多旅客來雲嘉南旅遊，讓每月人潮逐步恢復。

雲嘉南管理處表示，「鹽續幸福」系列月月有活動，包括今年的12月20日七股鹽山《鹽映聖誕樂曲》、12月31日井仔腳瓦盤鹽田《夕陽送舊音樂會》、明年1月17日雲林口湖遊客中心《鹽味音樂餐桌》、2月14日嘉義高跟鞋教堂情人節限定《浪漫民歌夜》，及3月14日北門遊客中心《台式搖滾夜》。

雲嘉南管理處指出，「鹽續幸福」系列活動邀請多位藝人演出，包括李竺芯、江惠儀、Trash、陳佩賢、董事長樂團、玖壹壹、羅時豐、王彩樺、周治平、金智娟、曾淑勤、潘越雲、林隆璇及鄭怡等，部分場次還有煙火秀及市集。

另外，雲嘉南管理處表示，同一期間「平安鹽祭系列活動－北門王爺藝饗節」也有相關活動，包括明年1月24日興安宮《神廟大馬戲》、2月20日泰安宮《樂聲賀新春》、3月7日永隆宮《掌中傳藝》、3月28日東隆宮《市集漫遊》，還有王爺藝饗節《祈福集章遊》有機會抱回黃金。
 

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國際人權日亮點！台南6校獲選人權教育示範學校

12月10日是國際人權日，台南市推動人權教育的腳步從未停下，教育局自2011年起連續補助學校推動人權教育計畫，至今已滿14年，2025年度共有南安國小、東區大同國小、永華國小、正新國小、永康國中及南新國中6校入選「友善校園人權教育示範學校」，透過各具特色的實作方案，持續在校園扎根尊重、多元與民主。

台南115學年度國中資優鑑定開跑！新增3校英語文資優班

嘉義竹崎鄉每人發5千！3.2萬人受惠

男當車手ATM狂領10萬元　嘉義警盤查當場被逮

歲末感恩甜蜜蜜！台南攜手新住民家庭同慶冬至

