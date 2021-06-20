美贈250萬劑疫苗　AIT：台灣是民主大家庭一份子

記者蔡玟君／台北報導

美國贈台灣250萬劑莫德納疫苗於今（20日）下午4點31分順利降落桃園機場，衛福部長陳時中與美國在台協會處長酈英傑親自到停機坪迎接，在看著疫苗順利完成下艙作業後，2人也分別發表談話，陳時中表示，非常感謝AIT這段時間幫忙，非常感謝；酈英傑則表示，美國在台協會非常開心看到疫苗順利抵達台灣，台灣是民主大家庭一份子，此次疫苗是體現美國對台承諾。

▲美國贈台250萬劑莫德納疫苗，陳時中發表談話。（圖／ETtoday攝影中心）

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▲美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5169載運，於今日下午抵達台灣桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

陳時中表示，這次美國朋友展現真信情，把珍貴的250萬劑莫德納疫苗送抵台灣，非常感動與感謝，疫苗的到來對台灣疫情控制和發展都有好的正面作用，在這裡非常感謝。「看到疫苗下飛機時心裡非常感動，特別謝謝處長這麼長時間幫我們的忙，讓這件事情順利成功，非常謝謝，也謝謝美國好朋友。」

▲美國贈台250萬劑莫德納疫苗，美國在台協會處長酈英傑發表談話。（圖／ETtoday攝影中心）

美國在台協會處長酈英傑也表示，美國在台協會非常開心看到250萬劑莫德納疫苗順利抵達台灣，這是美國政府捐給台灣人民的疫苗，從原本宣布捐贈75萬劑，很高興能夠加碼175萬劑苗，體現美國對台灣承諾。酈英傑也表示，台灣是民主大家庭的一份子，也是美國重要經濟夥伴，是美國真正的朋友，很高興美國與台灣共同對抗這次疫情。