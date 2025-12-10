赴美注意！申請「這5種簽證」要接受社群審查　12／15上路

▲美國在台協會證實，12月15日起赴美簽證有新規定。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

美國在台協會（AIT）今（10）日在官方臉書發文指出，自本（12）月15日起，申請包括H1-B、H-4、F、M、J簽證者，必須把社群媒體帳號隱私設定先調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

根據美國在台協會官網說明，H1-B為非移民專業性職業工作人員，美國公民及移民服務局（USCIS）會釐定受僱情況是否屬於專業性職業及是否具備執行該服務之資格。

H-4為H-1B簽證持有者的配偶或21歲以下孩子的非移民，配偶不得在美工作，21歲以下子女可上學；至於F、M、J則是學生簽證。

今年6月，AIT宣布恢復受理學生簽證（F、J、M類）預約，並指出所有申請F、M或J類非移民簽證的申請人，須將所有社群媒體帳號的隱私設定調整為「公開」，以利進行必要的審查程序。

而美國國務院本月發布新命令，宣布自12月15日起審查所有H-1B簽證申請者及其家屬H-4簽證的線上資料。國務院指出，美國簽證是特權而非權利，將利用所有可取得的資料進行篩選和審查，以識別不符合入境條件，或對美國的國家安全或公共安全構成威脅的對象，每一次簽證審查都是攸關國家安全的決定。

