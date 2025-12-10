　
郵局發生日禮金？「她嗨收500元」真相驚呆　網笑：也收到了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO以為是郵局送生日禮金，結果是發票獎金入帳。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

繼普發1萬入帳後，不少人的發票中獎獎金也進帳了！一名妹子爆笑直呼，某天收到郵局生日訊息，下一則還通知500元入帳，讓她感到十分驚訝「原來中華郵政生日會發錢喔！」結果實際點開入帳內容，原PO恍然大悟笑虧「是我發票中獎的錢，超好笑！」引發網友直呼「我4200元也入帳了！」

一名女網友在Threads驚呼，12月8日早上起來看手機，發現跳出郵局兩則通知，第一則祝她生日快樂，下一則訊息是500元現金入帳，讓原PO又驚又喜大讚「原來中華郵政生日會發錢喔！」

結果真相神展開，原PO事後在留言笑歪解釋，當下同時看到兩則訊息，才以為是因為生日有發禮金，「是我發票中獎的錢，超好笑！」

該文引發2.8萬名網友朝聖，「超好笑，我早上起來也想說為什麼中華郵政要送我錢」、「差點就以為郵局偏心了」、「差點去復活我的郵局帳戶」、「我以為是真的，趕快打開郵局看一下」、「笑到尿出來」。

不過留言之中，有網友分享，「永豐銀行數位帳號真的生日會發錢」，是美金壽星生日元，他在8月就收到1元美金。

也有中獎幸運兒回應，「這是發票中獎吧，原本6號轉帳雲端中獎，但6號（星期六）公家見紅休，所以延後到8號，我的4200元終於入帳了」、「發票入帳啦」、「我一樣想說那筆錢哪來的？結果是統一發票，謝謝財神爺」。

12/08 全台詐欺最新數據

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

