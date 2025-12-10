300處省道路口改雙色溫照明「事故降23%」　明年再擴及200處

▲公路局預估今年底前將有300處路口完成雙色溫改善。（資料圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低路口肇事，公路局推動路口雙色溫照明改善計畫，將路口更換為白光燈具，路段維持黃光燈具，預計今年底前完成300處以上改善，根據統計，已改善路口夜間交通事故件數下降23.4%，公路局預計明年再推動逾200處改善，作為後續道路照明標準檢討依據。

公路局副組長謝敏郎說明，黃燈為低溫色、暖色調，光線柔和較不易眩光，雨天和起霧時穿越力強，可減少光害，對環境和生態友善；白光屬於中色溫、冷色調，亮度較高視覺更清晰，人眼對白光刺激敏感，辨識度較好可提高駕駛人警覺性，因此路口雙色溫照明改善計畫將路口改為白光，可有效警示駕駛人，提升行車安全性。

此外，今年5月起公路局也強化推動行人穿越道照明，針對濱海區、山林區、農業區和工業區等地點路口持續改善。

根據統計，今年截至11月底已經完成275處路口雙色溫照明改善，預計今年底完成300處以上，超過原設定200處目標。

交通部政務次長陳彥伯表示，公路局自114年推動路口雙色溫改善，路段中維持黃光，路口採白光，讓透過色溫轉換，提醒駕駛人已到路口，且可能有行人通過，根據今年1月到8月成果顯示，已改善的177處路口，每月肇事減少8.875件，降幅23.4%，顯見色溫改善對行車安全有助益。

公路局長林福山指出，公路局針對路口調整雙色溫目前仍在驗證階段，明年以200處路口改善為目標，優先針對易肇事風險路段，將透過今年超過300處以及明年200處改善驗證成效，將進一步檢討修正國內道路路口照明標準。