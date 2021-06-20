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打疫苗也要美美的！92歲優雅嬤盛裝拎包現身　網友想看她衣櫃

▲▼長輩打疫苗 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄高齡長輩開放施打疫苗，但連日都碰上大雨，員警貼心協助擋住可能潑灑進來的雨勢 。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市高齡長者疫苗開打第6天，各地接種站陸續傳出溫馨小故事，市長陳其邁就在臉書分享，一名爺爺日前就自行開著他的紅色超跑到接種站，貼心醫護提供得來速服務，讓爺爺免下車。

▲苓雅分局民權所長替長輩撐傘，自己淋的一身濕。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲苓雅分局民權所長許世祺替長輩撐傘，自己淋的一身濕。（圖／記者許宥孺翻攝）

受到西南風影響，疫苗開打至今，每天上午幾乎都出現降雨情況，派出所員警不僅維護現場秩序，還有員警不惜「濕身」替長輩撐傘，溫暖舉動獲得民眾讚賞。

▲▼長輩打疫苗 。（圖／高雄市政府提供）

▲旗津中洲國小接種站醫護提供「得來速」施打法 。（圖／高雄市政府提供）

考量長輩行動不便，在旗津漁村，貼心的醫護人員就提供「得來速」打法，行動不便的長者不須下車，醫護人員主動上前問診、打疫苗。

在三民區慈濟靜思堂接種站，同樣可以看到室外得來速的畫面，一位爺爺19日自行開著他的紅色超跑到接種站施打疫苗，爺爺不需下車，坐在車上就能感受到醫護人員的貼心服務。

▲▼長輩打疫苗 。（圖／高雄市政府提供）

▲三民區爺爺自駕紅色超跑打疫苗 。（圖／高雄市政府提供）

▲▼長輩打疫苗 。（圖／高雄市政府提供）

▲92歲奶奶穿裙子、拎著包包優雅打疫苗，網友不禁喊超有氣質、打針也要有儀式感。（圖／高雄市政府提供）

路竹高中接種站則被現場工作人員捕捉到伉儷情深的鏡頭，爺爺、奶奶手牽手到接種站打疫苗，經工作人員詢問，原來老奶奶已高齡92歲，還能優雅地拎著包包走出戶外。

牢牢牽著奶奶的手的，不是她的先生，而是70歲的兒子！洪先生表示，媽媽非常期待，特別盛裝打扮，因此也幫她拍照留念。有網友表示，「奶奶好美好年輕，會盛裝打扮表示她很重視這次的疫苗接種，希望奶奶身體健康，要一直美美的唷」、「阿嬤穿搭是溫柔小姊姊風 好想看她的衣櫃喔」、「兒子孝順，媽媽氣質優雅」、「牽著母親的手 很體貼很溫馨 這畫面令人感動」、「打針，要有儀式感」。

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