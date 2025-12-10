6年前童顏巨乳爆紅！陸正妹攝影師「曬紅色比基尼照」再掀暴動

▲大陸正妹攝影師待安娜。（圖／翻攝自IG／gurl_anna）



記者鄺郁庭／綜合報導

大陸攝影師正妹「待安娜」2019年因童顏巨乳外型爆紅，在PTT表特板引起騷動。事隔6年，她仍不時在社群更新近況。近日她到南方過冬，大方曬出紅色格紋比基尼美照，纖腰、上圍全被看光，再度讓大批網友朝聖，直呼「夏天又回來了！」「變得更美、更成熟。」

待安娜 8 日在IG分享多張辣照，她穿著紅色格紋比基尼，大方展現傲人上圍和性感曲線。雖然背景只是飯店泳池，但在艷陽、棕櫚樹包圍下，加上她明亮的笑容，整個畫面都透著滿滿夏日氣息，網友立刻激動，「真的好好看呀！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後，大批網友湧入留言大讚，「美了好多」、「瘦滿多的」、「真的好好看呀安娜」、「正死」。

據悉，待安娜1990年出生，是一名專業攝影師，有著一張稚氣未脫的甜美臉蛋，還有一對傲人的凶狠上圍。平時她會在網上PO出拍攝作品，也不吝嗇分享自拍美照，所以在微博及IG上擁有大批粉絲。

在PTT走紅後，待安娜曾在IG發文笑說，「是不是有台灣的朋友關注我的？我這個月25號在台灣哦！」讓粉絲們興奮不已，紛紛留言表示「真希望能巧遇」、「台灣歡迎妳」，希望詢問確切地點，親眼一睹女神芳澤。