散佈「冠清一號配方」假消息　林口男認了：沒查證就貼臉書

記者吳世龍／高雄報導

國內新冠肺炎疫情仍持續中，沒想到卻有網友利用網路散佈「台北三軍總醫院用藥：台灣冠清一號配方」的假訊息，配方內竟含有具腐蝕性的「生石灰」及毒劇藥的「生附子」。警方經調查蒐證後，會同新北市警方約談該名男子，男子也坦承未經查證就轉貼訊息，依法函送檢方偵辦。

▲衛福部國家中醫藥研究所早在5月13日就發出澄清，指出網路上的「台灣冠清一號」，一個惡意的錯誤訊息！。（圖／衛福部國家中醫藥研究所官網）

刑事局電信偵查大隊於6月初時在網路巡邏發現，一名家住新北市林口區的王姓男子，利用臉書帳號「Wi***g」於網路上散布「台北三軍總醫院用藥:台灣冠清一號的配方」之防疫假消息，文中還提到「友邦史瓦濟蘭國王及眾王妃等在9天內康復，讓國王不敢想像台灣的醫療有如此的神藥」、「常吸煙者，或肺部纖維化的人或常被二手煙毒害的人，也該服用本方」，立刻主動偵辦。

▲新北市一名王姓男子在臉書貼文「台灣冠清一號」假配方，警方約談送辦。（圖／民眾提供）

警方調查時發現，衛福部國家中醫藥研究所早在5月13日就發出澄清，指出日前在網路上傳播的「台灣冠清一號」，專治任何武漢新冠病毒，與變異新冠都沒問題的訊息，國家中醫藥研究所已證實，「這是一個惡意的錯誤訊息！」，對此還說明，衛福部中醫藥研究所研發出的「台灣清冠一號」，藥劑含有10味中藥材。但網路上流傳的「冠清一號」，則包含13味藥材，其中「生石灰」具強烈腐蝕性，而「生附子」是毒劇藥，如果未經中醫師診療自行購買藥材煎煮，將嚴重影響健康。

警方調查蒐證後，於13日會同新北市林口分局，約談王姓男子到案。他表示，訊息自網路上得知，確實沒有查證就轉貼在臉書上，警方偵訊後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條罪嫌，函送臺灣新北地方檢察署偵辦。

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