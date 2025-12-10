　
    • 　
>
台鐵調車員遭撞「月底完成調查」　檢討SOP：作業時車動人不動

▲▼ 台鐵調車員被貨物列車撞擊身亡。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲台鐵調車員日前完成調車作業後被貨物列車撞擊身亡。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵12月5日發生職安意外，花蓮站內一名調車人員完成貨物列車調車後，遭貨車撞上，送醫急救後不治死亡，鐵道局已啟動調查。台鐵公司表示，因監視影像遭遮蔽，無法確認調車員為何從車上掉落，將透過訪談持續要查，目前已檢討SOP，並要求調車作業時「車動、人不動」，調查報告預計12月底出爐。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，這起意外是12月5日發生在花蓮站水泥調車場的職災事故，已有初步的調查內容。當天上午9點50分，調車員正在進行調車作業；到了10點07分，現場負責指揮調度的同仁發現調車員沒有出現在他應該出現的位置，立刻通報救護車，並於約10點40分送抵慈濟醫院。很不幸地，這位同仁因傷勢嚴重，最後仍不幸離世。後續台鐵也已對家屬進行關懷慰問，檢察官也介入調查。

馮輝昇指出，目前台鐵大致分兩部分進行，一部分是家屬的慰問與員工撫卹，全力協助；另一部分是檢討調車作業本身，由職業安全室、運輸安全處及營運安全處持續調查。根據影像資料已有初步分析，但調車員最後落車的影像因列車遮擋而不夠清楚，因此需要再進一步釐清。台鐵也已重新檢討SOP，思考如何提升作業場域的安全，確保所有調車員的作業安全是首要工作。

針對立即性的措施，馮輝昇說明，目前要求所有調車作業時「車動、人不動」，避免在車上移動，提高安全性。此外，調車場整體場域也會重新檢討，並需與廠商討論。相關檢討措施將持續推進，也會儘速釐清原因，採取具體行動，防止調車作業事故再發生。

外界關心調車員的訓練方式是否比較不足，台鐵產業工會也建議考慮取消師徒制培訓方式。馮輝昇表示，員工訓練分為學科與術科兩部分：學科讓同仁了解作業程序，術科則是現場實作練習。先前事故後，台鐵檢討後採用教練制（coach），這是國外常見方式，由資深老師傅或主管帶領新進同仁，把 SOP 轉化成日常工作中可遵循的行為。台鐵認為師徒制並非不好，因為有經驗的人員帶領實際操作，對技術熟練度確實有幫助。

在訓練提升上，馮輝昇指出，目前台鐵已做三件事，包括教材標準化，確保所有人看到的內容一致；教材數位化，透過影片讓新進人員能更快理解正確作業方式；建立資料庫，把老師傅與退休員工都當作講師，回來傳授經驗。希望藉此讓所有員工熟悉正確、安全的調車作業方式。

至於調車員為何會掉落遭撞，馮輝昇說，目前仍在釐清，因為最後影像被遮擋，看不清楚，需要透過訪談與其他可能的影像輔助確認當時情況。馮輝昇也強調，調車員在9時50分進行作業，10時07分就已完成調車工作，當時是正準備前往下一項調車任務時發生職災，因此會詳細調查動機、原因與過程，並在完成後向鐵道局提出內部調查資料。依目前進度，內部報告預計會在12 底前完成。

12/08 全台詐欺最新數據

陳晨威啾啾火速登記結婚！　甜蜜現身戶政畫面曝光
游智彬拿「生死狀」衝綠營差點被車撞　王世堅一旁無言
許紹雄「病情惡化到離世僅2天」！　妻淚認：來不及留遺言
快訊／鳳山闆娘遭砍數刀慘死　女兒哭癱跪地
大學教授被抓包造謠徐巧芯抄襲論文　校方聲明：不代表本校立場
快訊／被爆飆罵連署助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考
《暴君》男神李彩玟不來了！　主辦突曝「不可抗力因素」
台積電11月營收3436億史上第3高！　月減6.5%、年增逾

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

台鐵職安調車事故調車員死亡花蓮站SOP

