　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

郭德綱相聲被檢舉低俗！德雲社遭約談「下令立即整改」

▲▼郭德綱。（圖／翻攝微博）

▲郭德綱。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸知名相聲演員郭德綱11月底的表演《藝高人膽小》被人檢舉內容低俗與造謠抹黑國營院團。郭德綱所創立的「德雲社」也因此遭到官方約談，被要求立即整改，不得再使用容易產生「負面輿論」的台詞，堅守積極正面的「社會主義核心價值觀」。

郭德綱被檢舉的表演，是德雲社11月底的一場相聲專場，根據流出的檢舉內容截圖，檢舉人指控，郭德綱與搭擋于謙的表演《藝高人膽小》存在大量倫理哏、屎尿屁、葷段子、罵黑粉，及造謠抹黑國營院團。

檢舉人更具體指出，郭德綱在表演中說「于謙把從屁股裡拉出來的核桃塞嘴裡」，還說「于謙尿在自己車裡」。

▼郭德綱和于謙。（圖／翻攝微博）

▲▼郭德綱。（圖／翻攝微博）

根據陸媒報導，檢舉人顯然不是一般觀眾，更像是拿著放大鏡、戴著監聽耳機的「資深品鑑師」，檢舉內容的詳細程度令人懷疑是一邊聽一邊筆記。

從流出的檢舉回函截圖中可以看到，德雲社遭到了文旅局的約談及批評教育，被要求立即整改，對演出台本進行重新編排，不得再使用容易產生「負面輿論」的台詞，要堅守積極正面的「社會主義核心價值觀」，加強演員管理。

德雲社及郭德綱目前尚未對此事有公開回應，但中國曲藝家協會創作研究處已經關注到此事，強調協會始終關注相聲的健康發展，也會會同曲藝工作者共同維護好風清氣正的產業生態。

大陸網友大多不認同該檢舉，認為相聲只是娛樂而已，沒必要太認真，「相聲、二人轉之類的如果這樣搞，那估計沒人看了」「何為高雅，這其實沒有標準」「我覺得這些梗沒啥，都是老梗了，聽一樂兒，不要太較真」「太難了，那就天天說新聞聯播吧」「不讓說話了唄」。

▼遭到檢舉的《藝高人膽小》表演。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣入列！　免簽赴美「擬查5年社群紀錄」
賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念網嚇壞...急補1句後刪文
北捷亞東醫院站　手扶梯「8長者摔一團」！驚險畫面曝
水泥預拌廠桶槽突崩塌！恐怖畫面曝　員工急逃命
檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」
被向太爆「時日無多」　郭碧婷曝罹癌父近況…標靶+化療都做了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「社恐女孩」收養126隻流浪貓　穿梭婚宴討剩菜備小紅包避閒語

郭德綱相聲被檢舉低俗！德雲社遭約談「下令立即整改」

中國房債危機持續　雅居樂遭清盤呈請

20歲女「一週3杯手搖」致糖尿病　她嘆：四肢突不受控亂動

陸「最速男」蘇炳添退役　告別21年生涯！亞洲百米紀錄9秒83待破

聯合巡航引起日本不滿　陸國防部：年度合作計劃內項目

摩爾線程舉辦首屆開發者大會　將揭曉新一代GPU架構

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

賴拋幫助大陸經濟　國台辦：台灣GDP不如大陸許多省

從雲南貪到西藏　陸十四屆全國政協常委齊扎拉被正式起訴

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

陸「社恐女孩」收養126隻流浪貓　穿梭婚宴討剩菜備小紅包避閒語

郭德綱相聲被檢舉低俗！德雲社遭約談「下令立即整改」

中國房債危機持續　雅居樂遭清盤呈請

20歲女「一週3杯手搖」致糖尿病　她嘆：四肢突不受控亂動

陸「最速男」蘇炳添退役　告別21年生涯！亞洲百米紀錄9秒83待破

聯合巡航引起日本不滿　陸國防部：年度合作計劃內項目

摩爾線程舉辦首屆開發者大會　將揭曉新一代GPU架構

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

賴拋幫助大陸經濟　國台辦：台灣GDP不如大陸許多省

從雲南貪到西藏　陸十四屆全國政協常委齊扎拉被正式起訴

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

基隆「AI啟航。教育新勢能」論壇　謝國樑：推動城市與產業升級

台灣人赴杜拜大增20%「蔡依林新MV也來取景」　最夯5體驗一次看

AI根本不是拿來工作的？大數據揭「超過一半」都在做這件事

聖誕夜恐遇車潮！台61北上鹿港-福興段封6天　改道路段出爐

科技助行！下肢外骨骼機器人進駐部基　企業攜手升級在地醫療

金門女誤信假虛擬幣投資！20萬差點飛了　警銀聯手緊急阻詐

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

陳冠宇自曝想挑戰「二刀流」！出席相機活動笑稱打擊不差

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

大陸熱門新聞

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

她嘆：和全紅嬋與陳芋汐生在同時代就是悲劇

外送員5年存下500萬！　超狂工時曝

日本老牌廠裁員！　卻讓員工「一夜暴富」

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

賴拋幫助大陸經濟　國台辦：台灣GDP不如大陸許多省

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸：1根小火柴

20歲女「一週3杯手搖」致糖尿病

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？

陸新版歷史教材朱元璋「鞋拔子臉」換了 網熱議：究竟長什麼樣？

兩岸網友改到臉書交流？　國台辦：支持依法依規使用

陸官媒秀錄音「演訓曾通報日艦」　嗆雷射照射指控是「自導自演」

人夫喝醉追女友摔死　妻女討220萬失敗

更多熱門

相關新聞

德雲社尚九熙首揭拆夥真相！控前搭檔何九華背後陷害

德雲社尚九熙首揭拆夥真相！控前搭檔何九華背後陷害

大陸「相聲大師」郭德綱創辦的相聲社團「德雲社」相當知名，旗下許多相聲演員甚至跨行當演員、藝人。其中，尚九熙在2020年與搭檔何九華拆夥（又稱「裂穴」），當時引發許多討論，而日前又有觀眾在劇場提及此事，對此，尚九熙5日揭開當年的拆夥內幕，直指前搭檔何九華「背刺陷害」自己。

《極挑》男星經紀人爆涉強姦遭捕！

《極挑》男星經紀人爆涉強姦遭捕！

5歲雙胞胎吵架喊冤「渾身都是戲」 媽再PO「不誠懇道歉」影片笑翻網

5歲雙胞胎吵架喊冤「渾身都是戲」 媽再PO「不誠懇道歉」影片笑翻網

中共黨媒點名德雲社：得好好自我檢視了！

中共黨媒點名德雲社：得好好自我檢視了！

最夯喜劇陸綜攏底加！　新年舒壓必看

最夯喜劇陸綜攏底加！　新年舒壓必看

關鍵字：

郭德綱德雲社相聲

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面