郭德綱相聲被檢舉低俗！德雲社遭約談「下令立即整改」

▲郭德綱。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸知名相聲演員郭德綱11月底的表演《藝高人膽小》被人檢舉內容低俗與造謠抹黑國營院團。郭德綱所創立的「德雲社」也因此遭到官方約談，被要求立即整改，不得再使用容易產生「負面輿論」的台詞，堅守積極正面的「社會主義核心價值觀」。

郭德綱被檢舉的表演，是德雲社11月底的一場相聲專場，根據流出的檢舉內容截圖，檢舉人指控，郭德綱與搭擋于謙的表演《藝高人膽小》存在大量倫理哏、屎尿屁、葷段子、罵黑粉，及造謠抹黑國營院團。

檢舉人更具體指出，郭德綱在表演中說「于謙把從屁股裡拉出來的核桃塞嘴裡」，還說「于謙尿在自己車裡」。

▼郭德綱和于謙。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，檢舉人顯然不是一般觀眾，更像是拿著放大鏡、戴著監聽耳機的「資深品鑑師」，檢舉內容的詳細程度令人懷疑是一邊聽一邊筆記。

從流出的檢舉回函截圖中可以看到，德雲社遭到了文旅局的約談及批評教育，被要求立即整改，對演出台本進行重新編排，不得再使用容易產生「負面輿論」的台詞，要堅守積極正面的「社會主義核心價值觀」，加強演員管理。

德雲社及郭德綱目前尚未對此事有公開回應，但中國曲藝家協會創作研究處已經關注到此事，強調協會始終關注相聲的健康發展，也會會同曲藝工作者共同維護好風清氣正的產業生態。

大陸網友大多不認同該檢舉，認為相聲只是娛樂而已，沒必要太認真，「相聲、二人轉之類的如果這樣搞，那估計沒人看了」「何為高雅，這其實沒有標準」「我覺得這些梗沒啥，都是老梗了，聽一樂兒，不要太較真」「太難了，那就天天說新聞聯播吧」「不讓說話了唄」。

▼遭到檢舉的《藝高人膽小》表演。

