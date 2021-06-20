有疫苗一起打！船員收「通知簡訊」竟是假訊息　衝接種站撲空

▲高雄市長陳其邁20日主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄巨蛋大型接種站20日上午出現排隊人潮搶打疫苗，具船員身分民眾表示，接到工會通知要接種，沒想到現場衛生局人員告訴他們不符資格，因此撲空。衛生局調查後，發現有符合接種資格的民眾，將接種通知簡訊轉傳給他人，造成至少500名船員撲空，現場一度發生爭執，差點打起來。

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▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調，疫苗一律造冊施打。（圖／高雄市政府提供）

衛生局強調，高雄疫苗一律依照造冊名單接種，18日港埠人員接種人數806人，19日有388人，名冊都是航港局造冊報給疾管署，核定後再由衛生局安排分流接種，因此會有不同時間、不同地點的接種狀況，一律依簡訊通知來施打疫苗。

▲符合資格接種者將施打通知簡訊轉傳給他人，造成今早巨蛋接種站出現船員排隊等候施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

衛生局表示，簡訊通知方便核對和減少失誤，但很遺憾，「今天接種站有民眾口耳相傳，甚至有假訊息在同事之間流傳」，能理解民眾有疫苗需求，但接種站仍需依照造冊名單施打，並沒有誤施打的狀況。

簡任技正潘炤穎表示，據了解，巨蛋、鳳山體育場今早至少有500名船員到接種站，表明要施打疫苗，衛生局人員請他們出示員工證及健保卡等資料，但經核對造冊名單，卻發現不在施打名單內。船員出示「新冠疫苗接種通知簡訊」給工作人員看，衛生局人員才發現，原來是符合資格民眾將通知簡訊轉傳給同事。

▲▼高雄巨蛋20日出現排隊人潮施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

冒著外頭大雨前來施打疫苗的船員聽到此消息，當場大怒，現場一度差點打起來，質疑昨天、今早就有船員已經施打完畢，不曉得為什麼輪到他們就無法施打，「多跑一趟，害死我們在這邊群聚！」

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