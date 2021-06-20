47人感染釀3死！士林某長照機構「隱匿疫情」　家屬舉報才曝光

▲台灣針對長者優先施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今晚間公布士林某長照機構爆發群聚染疫，經衛生局了解發現，該機構隱匿確診不報，直到有家屬舉報才曝光，該機構實際染疫人數高達47人，其中有16名工作人員，31名住民，其中3住民已死亡。針對隱匿疫情一事，待負責人解除隔離後，衛生局會進一步調查。

台北市衛生局王素琴簡任技正表示，該機構在6月8日有一名長者身體不適送醫，篩檢結果呈陽性，馬上進行全員快篩，檢測出1位長者快篩陽性，6/12晚間另一長者出現身體不適，送醫篩檢結果呈陽性，衛生局14日晚上偕同醫院感管師至機構實地訪查，即刻安排機構全面普篩，針對現有住民及在職工作人員共74人採檢，總共檢出25人陽性。

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但王素琴也提到，該機構之前就陸續有住民確診，但機構並沒有通報、清空住民和清銷，6/14有家屬舉報，才發現該機構隱匿疫情，加上後來檢出的25人，還有其他22人確診，總共累計47人陽性，包含31名住民和16名工作人員。

針對隱匿疫情部分，王素琴說，目前長照機構負責人也在隔離中，下週解隔離後，會進一步調查，若確認隱匿屬實，可依《傳染病防治法》開罰1萬到15萬元罰鍰。