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快訊／被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

記者許宥孺／高雄報導

中央氣象局20日清晨對高雄市發布大雷雨即時訊息，短時間出現強降雨，高雄市區等地紛紛傳出災情，楠梓區旗楠路一度水淹至小腿，汽車冒險通行卻受困，現場有多部車輛拋錨，員警趕緊到現場交通疏導。

▲▼燕巢積水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄清晨雷雨交加，短時強降雨讓各地都傳災情。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄清晨雷雨交加，各地區出現災情 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄清晨雷雨交加，各地區出現災情 。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市區約清晨5點出現密集閃電，再加上國家級警報狂響，這夜可說是睡得不安寧。由於短時間出現強降雨，低窪地區出現淹水災情，截至上午9點10分，燕巢、大樹、大社、仁武在3小時內累積雨量突破100毫米；另外易淹水的楠梓、仁武、鳥松、鳳山，24小時累積雨量也直逼150毫米，大寮區則衝高至184毫米。

▲▼楠梓交流道下水淹30公分，多輛汽車受困。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼楠梓交流道下水淹30公分，多輛汽車受困。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼楠梓交流道下水淹30公分，多輛汽車受困。（圖／記者許宥孺翻攝）

楠梓區興西路上午7點20分發生道路積水，水約淹至小腿，目測約30分公分高，現場有多部車輛冒險通行卻慘拋錨，駕駛待在車內等待救援，巡邏員警趕緊到現場管制。

▲▼燕巢積水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼燕巢多處街道都積水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼燕巢積水。（圖／記者許宥孺翻攝）

燕巢、仁武、大社多處街道也傳出災情，截至上午9點積水仍未退，水深淹到機車1個輪胎高，車輛必須小心行駛而過，還有人孔蓋不停在冒泡。

▲鳳山行政中心前拉起封鎖線。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鳳山行政中心前拉起封鎖線。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外在鳳山行政中心前，清晨豪雨也一度傳出積淹水，員警在現場拉起封鎖線，避免民眾誤闖受困。

▲▼高雄清晨雷雨交加，各地區出現災情 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄清晨雷雨交加，各地區出現災情 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄清晨雷雨交加，各地區出現災情 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄清晨雷雨交加，各地區出現災情 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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