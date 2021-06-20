美國送250萬劑疫苗！　網揭「抵台時間點」不單純：謝謝爸爸

記者邱晟軒／綜合報導

美國今（20日）運送250萬劑莫德納（Moderna）疫苗給台灣，除了總統蔡英文第一時間在臉書致謝，「真朋友真進展，我們能感受到美國對台灣的支持」，各界也紛紛表達感激之情。不過有網友在批踢踢發文指出，這批疫苗抵台時間點不單純，貼文一出，立刻引起許多網友直呼，「謝謝美國爸爸！」、「笑死，這是美式幽默嗎？」

美國捐贈250萬劑莫德納疫苗在今日下午4點30分抵台，美國在台協會（AIT）處長酈英傑和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也前往桃園國際機場機坪接機，更在疫苗抵台時刻在機坪上留下歷史性合影。

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▲美國今捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

對此，有網友在批踢踢八卦板以「一人一句祝美國爸爸父親節快樂 ok？」發文指出，「父親節是一個為感謝父親而慶祝的節日」，美國前總統尼克森當年簽署文件，將每年六月的第三個星期日定為父親節，而今天（2021年6月20日）就是美國的父親節，美國爸爸竟然還在這天送禮給台灣，激動直呼「大家一人一句祝福美國爸爸：父親節快樂！」

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛留言，「謝謝美國爸爸！」、「Uncle Sam → Daddy Sam」、「這個阿爸認定了啦」、「笑死，這是美式幽默嗎」、「巧合嗎？我不這麼認為！」、「這麼剛好」、「爸爸我永遠愛您」、「爸爸，何時收台灣當51州」。

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