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易致災「滯留鋒」要來了！狂襲3天暴雨區曝　水彈最猛灌到紫爆

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局表示，周一西南風持續帶來水氣，中南部持續有顯著降雨，周二至周四一道鋒面滯留台灣上空，全台天氣不穩，尤其22~23日西半部可能出現局部豪雨，低窪地區慎防淹積水。氣象局警告，這段時間易發生「短延時強降雨」，也就是在一段很短的時間內集中降下很大的雨量，這種雨勢常造成局部地區積淹水，請一定要提前檢視排水防淹措施。

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▲周二至周四受到滯留鋒影響，各地容易有短延時強降雨。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局指出，明天西南風持續帶來水氣，加上梅雨鋒面逐漸接近，天氣環境更趨不穩定，降雨情況較今天增加。中南部持續有顯著雨勢，夜間降雨多在沿海，清晨至上午降雨強度增大並往中南部內陸擴展，白天在山區及近山區平地降雨顯著，須慎防短延時強降雨及可能造成的淹積水。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲明天南部仍有顯著降雨。（圖／中央氣象局）

明天北部地區也將逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，尤其入夜之後隨鋒面接近，北部沿海也要留意有局部較大雨勢出現的機率；東半部則為多雲到晴，午後可能有局部短暫雷陣雨的天氣。

周二至周四滯留鋒面和西南風同時影響，全台天氣皆不穩定，各地都是斷斷續續降雨的天氣型態。西半部及東北部容易有短暫雷陣雨，並易有短延時強降雨，尤其22~23日西半部可能出現局部的豪雨，低窪地區慎防淹積水。從氣象局的預報圖中也可看見，高雄、屏東降水量預估會「紫爆」。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲周二至周四受到滯留鋒影響，各地容易有短延時強降雨。（圖／中央氣象局）

氣象局示警，雖然鋒面持續幫水庫帶來補血機會，但是在補水的同時，也須注意劇烈雨勢可能造成的不便甚至災害。這段時間易發生「短延時強降雨」，也就是在一段很短的時間內集中降下很大的雨量，這種雨勢常造成局部地區積淹水，請大家要提前檢視排水防淹措施，雨勢正強時也避免非必要的外出。

尤其鋒面附近的中小尺度對流（雷雨胞），除了常帶來瞬間大雨外，也常伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。而雷雨胞神出鬼沒，可預警時間通常在數小時內，因此降雨熱區位置及降雨量值的預報具有很高的不確定性，氣象局會根據最新資料發布相關訊息，也請大家留意天氣變化。

周五後隨著鋒面遠離，台灣附近轉為西南風影響的天氣，整體降雨的狀況比起前幾天緩和許多。但中南部為迎風面，仍容易有些短暫雨，25日北部也還是有點雨，後續則和其他地方一同漸漸轉為以午後雷陣雨為主的天氣。
 

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