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快訊／高雄長輩疫苗第2波！阿嬤「虛歲80」冒雨衝接種站　失望了

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市18日起開放80至86歲長者施打疫苗，造冊符合人數有6萬1000人。今日上午，一名「虛歲80」的阿嬤到果貿社區接種站要施打疫苗，不過卻因年齡不符，撲了個空。

▲▼ 果貿社區接種站 。（圖／記者吳世龍攝）

▲一名79歲奶奶18日上午冒著外頭大雨，跑到接種站施打疫苗，卻因年齡不符撲空。（圖／記者吳世龍攝）

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▲▼ 果貿社區接種站 。（圖／記者吳世龍攝）

▲奶奶一度忘記戴口罩，趕緊翻找包包 。（圖／記者吳世龍攝）

一名「虛歲80」的老奶奶平日獨居，18日上午9點，她冒著外頭大雨，被居服員帶到果貿社區接種站施打疫苗，現場工作人員上前詢問，她還一度忘記戴口罩。奶奶表示，沒有帶通知書。工作人員請她拿出健保卡核對資料，驚覺她是29年次，實際只有79歲還「差1歲」，所以不算在此波施打對象內。

工作人員耐心向奶奶解釋，她是歸類第3波施打名單，視中央疫苗撥補情況，預計23日才能施打。奶奶表情錯愕，居服員只好先帶奶奶回家。

這名「虛歲80」的奶奶今天上午欲施打疫苗卻因年次不符，撲了空，但經了解，她的戶籍地也不在高雄。對此，衛生局表示，長者只要年齡符合，皆能施打疫苗，不限戶籍地，只要向里幹事提出申請，領取疫苗接種通知單即可。

▲▼ 果貿社區接種站 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄18日上午下大雨，接種站雖沒有出現人潮，但陸續有長輩到場施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 果貿社區接種站 。（圖／記者吳世龍攝）

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