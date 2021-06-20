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台中小火鍋店「家族染疫」9人確診…感染源未知　市府急開2篩檢站

▲台中市疫情記者會。（圖／台中市政府）

▲台中東區「自由小火鍋」發生家庭群聚感染。（圖／台中市政府）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中東區一間家族自營的知名火鍋店「自由小火鍋」，20日暴增6人確診，共計兩家族9人染疫。台中市府已即時清潔消毒，立刻掌握足跡並匡列接觸者，目前已加開國軍台中總醫院、大里仁愛醫院等2處篩檢站。

除了台中「自由小火鍋」爆發家庭群聚感染之外，東區另一家庭也發生群聚感染，共計11人染疫，其中最晚確診的71歲爺爺不幸於15日離世，目前兩家並無關連，但感染原皆不明，還需要進一步調查。

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針對「自由小火鍋」家族群聚，衛生局長曾梓展表示，今日確診的44歲男性（案14066）為昨日確診者案13994的先生，兩人5月20日店休後未營業，大都待在家中，除6月12日跟曾與妻子至店內一樓協助網購交貨，當日並至全聯台中樂業店購物，13日曾至全聯十甲店購物，15日開始出現不適症狀，18日因太太確診匡列為接觸者，19日採檢確診，部分行程因遺忘已申請手機軌跡及警政協尋。

▲台中市疫情記者會。（圖／台中市政府提供）

▲「自由小火鍋」家庭群聚感染關係圖。（圖／台中市政府提供）

案13994的15歲兒子（案14067）是高一新生，6月7日曾至清原芋圓大里大明店購物，13日開始出現不適症狀但未就醫，19日因母親確診匡列為接觸者並採檢確診。

案13994的34歲妹妹（案14068），主要負責管理「自由小火鍋」團購粉絲團。6月17日曾至鄰居家聊天，18日曾至全聯十甲店購物，19日開始出現不適症狀並因姊姊確診匡列為接觸者，同日採檢確診，初步已匡列同住家人1人及鄰居2人。

案13994的3歲外甥女（案14069）是案14068的女兒，曾在6月17日曾與母親一起至鄰居家，18日曾至全聯十甲店，19日因阿姨確診匡列為接觸者並採檢確診，確診前無症狀。

▲台中市疫情記者會。（圖／台中市政府）

▲台中市府正掌握足跡及清消，並設立兩處篩檢站。（圖／台中市政府）

案13994的32歲弟弟（案14070）也在「自由小火鍋」店內工作，於6月16日、18日曾至全聯台中樂業店購物，17日曾至內政部移民署中區事務大隊洽公，並至新光黃昏市場購物，19日開始出現不適症狀，當日因姊姊確診匡列為接觸者並採檢確診，新增1名叔叔為接觸者。

案14070的23歲緬甸籍華僑女友，平日也跟男友在「自由小火鍋」內幫忙，無旅遊史，6月17日曾至內政部移民署中區事務大隊辦理居留延期，18日開始出現不適症狀並自行服藥未就醫，19日因男友姐姐確診而匡列，採檢後確診。

此外，另有兩例確診但尚未有全國案號。分別為案13994的8歲外甥女可傳染期無公共場域活動史，6月17日跟媽媽回外婆家，6月18日因阿姨確診匡列為接觸者，19日採檢確診，確診前無症狀；案13994的9歲外甥，6月17日、18日曾回外婆家，18日因阿姨確診匡列為接觸者，19日採檢確診，確診前無症狀。

▼「自由小火鍋」家庭群聚感染足跡。（圖／台中市政府提供）

▲台中市疫情記者會。（圖／台中市政府提供）

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