北農26人確診！北市明幫200人接種疫苗　22日派機動快篩隊進駐

▲台北農產運銷公司。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北農產運銷公司連續傳出「員工染疫」消息，從5月17日至今已過1個多月有19人確診，外傳還未將負責包裝蔬果派遣工算入內，派遣工有7人確診，總計26人確診。台北市政府20日宣布，要啟動「北農」專案，並成立前進指揮所，21日早上就會先請日前快篩陰性者去打疫苗，人數為200多人，包括拍賣員、理貨員。

台北市產發局20日表示，近期因北農員工染疫，引發民眾對於蔬果包裝與採買產生擔憂，考量北農運作涉及大台北與中南部，且屬於民生物資重要機構，於端午假期即啟動北農快篩專案，截至目前已有451位人員完成快篩，對於確診人員第一時間協助處理，並依法匡列居家隔離者，避免疫情擴散。

產發局指出，目前19位確診者，有8位非設籍台北市，北市已於上週與外縣市聯絡，已經掌握確診者完整疫調結果與足跡，並透過精準疫調進一步提前匡列，阻斷擴大感染。

台北市政府發言人陳智菡表示，台北市長柯文哲已於18日開會討論北農一事，並於19日啟動北農2.0專案，將由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，成立前進指揮所。

陳智菡提及，21日早上會就快篩陰性者安排施打疫苗，包含已經快篩完畢的約200名拍賣員、理貨員，將優先安排至聯合醫院中興院區、和平院區接種疫苗，使產生抗體，之後陸續會安排員工快篩，陰性者施打疫苗。

此外，陳智菡補充，預計將在21日前進北農進行場勘，22日設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。