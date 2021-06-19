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快訊／美國贈台250萬劑莫德納「明天到」　比預期多了3倍

▲莫德納疫苗。（圖／路透）

▲莫德納疫苗。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

原先美國答應提供台灣75萬劑量莫德納疫苗，不過根據《路透》獨家報導，美方將贈台灣250萬劑莫德納。據悉這批莫德納疫苗將於明（20）日傍晚由中華航空運抵台灣。

美國聯邦參議員（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（ChristopherAndrew Coons, D-DE）一行人6日旋風訪台3小時，並承諾提供台灣75萬劑疫苗，而總統蔡英文也回應，疫苗對台灣是及時雨，各位的幫忙，我們會銘記在心」。

其實，今日外界議論美國捐贈台灣75萬劑疫苗明日抵台，唯總統府說現階段無法評論相關訊息；指揮中心指揮官陳時中下午於記者會上也回應「目前還沒有辦法證實」。

不過，《路透》報導一名美國政府高級官員說法，美國將捐贈台灣250萬劑量莫德納疫苗，並由華航運送。班機19日自田納西州曼非斯市（Memphis）起飛，預計20日傍晚抵台。

消息傳出後，美國在台協會（AIT）於臉書證實此事。AIT說，「美國在台協會期待明天即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，此批疫苗由美國政府捐助，數量包含了6月6日美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。」

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