快訊／美國務院發聲：「起飛了」250萬劑莫德納疫苗正往台灣路上

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

美國日前表達願捐贈台灣75萬劑莫德納疫苗，但今（19）日晚間傳出好消息，美方加贈莫德納疫苗至250萬劑，是原先宣布的3倍。對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過推特表示，起飛了！我們捐贈的250萬劑疫苗正在運往台灣的航路上。同時，美國國務院推特也轉推這則訊息。

普萊斯表示，台美的醫療夥伴關係過去曾拯救美國乃至全球無數性命。美國務院很榮幸能支持美國總統拜登的承諾（指向海外提供疫苗援助），幫助世界對抗新冠病毒。

對此，AIT也表示，「美國在台協會期待明天即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，此批疫苗由美國政府捐助，數量包含了6月6日美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。

AIT強調，這批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。

總統蔡英文則表示，她要感謝拜登領導的美國政府，對台灣人民的大力支持，其中，來自美國國會跨黨派及各界好朋友的力挺，更是讓台灣在面對疫情考驗的此刻，加倍感到溫暖。

蔡英文強調，在民主的陣線上，台灣和理念相近的國家，一直都能緊密互動，不論是對於區域的和平穩定，還是人類共同的對手病毒，我們也將會繼續秉持共同的理念，攜手合作。

▼普萊斯推文。（圖／翻攝自Twitter／Ned Price）