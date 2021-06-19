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Love From America！游錫堃、藍綠立委齊聲感謝美捐贈250萬莫德納

▲▼美國送台250萬劑莫德納疫苗。（圖／讀者提供）

▲美國贈送台灣250萬劑莫德納疫苗。（圖／讀者提供）

記者林銘翰／台北報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，預計20日運抵台灣，立法院長游錫堃表示，感謝美國捐贈台灣250萬劑疫苗，並直呼這是「Love From America」；民進黨立委羅致政則說，台灣面對外有中國的各種打壓，內有藍營的唱衰扯腿，美國的適時加碼援助，顯然是有備而來。

明天即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，是由美國政府捐助，數量包含6月6日美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。

羅致政表示，這是美方原先承諾75萬劑的三倍。做為台美國會議員聯誼會的會長，他要代表聯誼會感謝美國政府與人民，尤其感謝美國國會議員的長期支持。

另一方面，立法院長游錫堃也表示，為了堅守印太地區的安全、繁榮與民主，美國總統拜登贈送台灣疫苗，以實際行動力挺，充分展現對台灣的重視。

游錫堃指出，台美日的民主聯盟關係近期互動密切，感謝美國及日本在台灣危急時刻伸出援手，國人同胞也辛苦了，請繼續守護健康，一起戰勝疫情，共同維持印太地區的區域和平。

▲▼立法院長游錫堃感謝美國捐贈台灣250萬劑疫苗。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲游錫堃感謝美國捐贈台灣250萬劑疫苗。（圖／游錫堃辦公室提供）

民進黨立委林俊憲表示，除了原先的75萬劑疫苗，美國將再捐贈台灣175萬劑，總數來到250萬劑，並且將在明天抵台，以每人接種兩劑的標準來看，光是美國捐贈疫苗就足以覆蓋全台5%人口的需求，對台灣幫助極大。

林俊憲指出，這幾年美台關係不斷升溫，國民黨老是愛酸言酸語，形容美國是「口惠而實不至」，但美國在台灣最需要的時刻給予如此大的幫助，就證明台美之間的夥伴關係有多深厚，更讓台灣人民實質受惠。

民進黨立委王定宇表示，這是一個民主國家互相幫助的過程，當台灣防疫防了一年多、成效很好的時候，就把多餘的口罩、呼吸器等醫療物資送去幫助面臨困境的美國、日本等許多國家；當台灣需要疫苗的時候，這些國家也把可以提供的疫苗分享給台灣。

王定宇指出，美國跟日本都公開表示，這是回報台灣當時對他們的協助，所以刻意在台灣帶風向，一直說台灣很可憐、是疫苗乞丐等，都是非常惡劣的說法，因為這是民主國家互相攜手合作。

國民黨立委林為洲則說，真是好消息，感恩USA友邦，中央流行疫情指揮中心也要加油，目前是友邦送的，比我們自己買的多好多。

無黨籍立委林昶佐也表示，台灣5月這波疫情以來，已有多位美國官員、國會議員都表達關心，並感謝台灣去年在美國疫情嚴峻時捐助口罩與防疫物資，現在美國對台灣及時援助，正象徵台美堅定的邦誼。

林昶佐提及，這幾天看到總統蔡英文、台積電、鴻海等，團結合力為台灣採購更多疫苗，相信有更多在不同崗位的人，都在為國人爭取疫苗，有看得到的，也有看不到的，期待會有更多好消息。

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