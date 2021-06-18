海巡又爆北部高官搶打疫苗？基層怒「不顧面對危險的第一線」

▲第二岸巡隊出動救援。（圖／資料照）

記者柯沛辰、郭世賢／基隆報導

全台疫苗供不應求，有基層爆料，海巡署第二岸巡隊高層、幕僚搶打第一線人員疫苗，導致其他基層同仁得背負染疫風險、持續堅守第一線崗位。對此，海巡署第二岸巡隊回應，海巡人員均屬第二類人員，不區分一線、二線，目前隊上已有284人接種，以安檢所站居多，爆料內容均屬誤解，會持續向隊上同仁說明，避免誤解。

有基層在臉書「爆料海巡」指出，最近中部爆出海巡高層搶打疫苗問題，但其實雨都岸巡隊也有同樣情況，先前基隆市政府5月15日至17日提供84劑疫苗供岸巡隊施打，但名單內除了雨都商港安檢所同仁，還出現了第二岸巡隊隊部非第一線海岸防疫人員。

貼文表示，雨都地區同仁好不容易盼到基隆市府提供的84劑疫苗，但至今除了聽聞雨都商港同仁施打完畢，還有雨都隊部高層、幕僚也一同施打，「根本置同仁染疫風險於度外，自疫情擴散以來每天晚上一樣出來督導，每個單位都重複接觸，為什麼就是不能做到減少接觸呢？如今還優先施打疫苗，不顧真正面對危險環境的同仁！」

貼文批評，「基層需要的是能夠體恤同仁且能夠給予同仁最大協助、向上級或中央爭取疫苗施打的長官，而非有疫苗自行私下搶著打的你們。希望海巡署可以認真面對這些問題，向疾管署協調疫苗，供這些在漁港邊吹風日曬雨淋的橘子弟兄姐妹們，我們的辛苦不奢求您們的口頭獎勵，但我們的身體健康請你們替我們著想！」

▲第二岸巡隊回應，爆料內容均屬誤解。（圖／翻攝自臉書／爆料海巡）

對此，海巡署第二岸巡隊回應，目前所屬單位所有人員均已完成意願調查，並分別造冊回傳衛福部疾管署及各地方政府衛生局（所），但實際施打仍待主管單位通知名冊內人員前往接種，加上各地區以年長者為優先施打對象，故施打進度較為緩慢。

第二岸巡隊指出，隊上已施打284人，以安檢所站居多，並無不讓基層同仁先行施打的情形；另外，依據中央流行疫情指揮中心公告施打對象，全體海巡人員均屬第二類的中央及地方防疫人員，未區分一線、二線，所以岸巡隊人員均為實際執行邊境防疫工作，而隊部與安檢所同仁，也均屬第二類人員，全部符合施打資格，

第二岸巡隊強調，爆料內容均屬誤解，本隊已積極協調轄內新北及基隆市衛生單位，若有疫苗儘速提供造冊人員施打，而本隊也將持續向同仁妥適說明，避免誤解情事發生。

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