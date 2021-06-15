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桃園平鎮南勢國小現疫苗人龍！　長者提前到+準時到排太近變群聚

▲桃園市平鎮市南勢國小首日88歲長者接種，卻傳出一早擠爆現場亂象。（圖／翻攝自市議員舒翠玲臉書網站）

▲桃園市平鎮市南勢國小首日88歲長者接種，卻傳出一早擠爆現場亂象。（圖／翻攝議員舒翠玲臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市擴大疫苗接種計畫15日展開，市府雖已區隔88歲與原住民75歲以上長者為第一波施打對象，其中平鎮區南勢國小卻傳出有部分長者提前報到，結果與準時報到長者在現場擠擠成一團，市議員舒翠玲、黃敬平在現場目擊後都質疑已違反三級管制戶外10人以上群聚規定；市府表示，鄭文燦市長已要求市府主管巡查時有任何狀況要立即處置，讓疫苗接種能夠順利，也呼籲長輩依照通知時間前往，避免久候。

桃園市政府規畫在全市25所學校進行疫苗接種計畫，今日上午安排88歲、原住民75歲以上長者接種新冠肺炎疫苗，其中平鎮區南勢國小8點多就湧入大批長者排隊守候，整個人行道擠滿了長者與陪同家人。

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▲桃園市平鎮市南勢國小首日88歲長者接種，卻傳出現場擁擠亂象。（圖／翻攝自市議員舒翠玲臉書網站）

▲桃園市平鎮市南勢國小首日88歲長者接種，卻傳出現場擁擠亂象。（圖／翻攝自是議員舒翠玲臉書網站）

市議員舒翠玲在臉書上發文，南勢國小的情況，不禁讓人質疑這到底是在防疫還是要加重疫情？不是接到通知再去注射疫苗嗎？南勢國小人潮洶湧，都是88歲以上的長者，現在三級警戒，戶外不能超過10個人群聚，結果在外面等候的長者和陪同的家人全部都靠在一起，市政府為什麼不馬上應變處理？現場人山人海，完全違反三級警戒戶外不能超過10人群聚規定，老人家一邊排隊苦等，一邊擔心可能會有染疫的風險。

市議員黃敬平也要求，市府應趕快處理里長們提出的問題，不要拖到明天，也呼籲長者與陪同的家人不要提早來，大家一定都打得到疫苗，提早來反而造成拖延時間，對大家都不好。

▲桃園市平鎮市新勢國小首日88歲長者接種，長者在現場外排隊進入接種站。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮市新勢國小首日88歲長者接種，長者在現場外排隊進入接種站。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府新聞處回應，今天除市長視察各接種站外，市府主管也兵分多路到各點去了解狀況，鄭文燦市要求各站站長，應視情況立即調整動線，或是加派人力，讓長輩在等候或施打時能夠獲得較好的照顧與協助；除少數幾個站點有零星狀況外，其餘站點情況大致良好，鄭文燦市長也要求市府主管巡查時有任何狀況要立即處置，讓疫苗接種能夠順利，明後天的人數更多，希望今天調整後，明後天可以更順暢，也呼籲長輩依照通知時間前往，以避免久候。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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