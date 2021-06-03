直擊京元電快篩變恐怖群聚！7300人「一車車載來」　還比讚合照

▲京元電子對7300名員工進行快篩，現場人潮洶湧，民眾質疑未作分流造成變相群聚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

京元電子竹南廠，2日爆發12例員工群聚感染，已匡列227人中，又有26名員工快篩陽性，京元電在3日一早進行全公司快篩；包括新竹及銅鑼廠的員工共有7300名員工「齊聚」快篩；未分流引發熱議，議員曾玟學批，現場人潮洶湧，根本變相群聚；更有主管現場比讚合影，更讓人傻眼。

網路《批踢踢實業坊》有網友PO出照片，2名疑似主管級的員工，在快篩現場竟比出讚的手勢，拍照PO在公司臉書，也被網友批評「比讚是什麼狀況」、「排隊打疫苗嗎」、「出事了還比讚」；更有許多員工被一車一車的遊覽車載來，也未作分流，好像準備出遊一般，也讓人傻眼。

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▲▼民眾也將京元電員工現場比讚的照片PO上網引發熱議；現場外籍員工一車一車載來也未作分流，不免讓人擔心變相群聚發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

議員曾玟學也批，京元電快篩現場的照片，讓人非常擔憂，外籍人員們被遊覽車一車車載來，現場也拉不開社交距離，這樣因為快篩造成的排隊和群聚，在雙北許多快篩站都發生過，這反而讓快篩現場充滿高度風險。原本可以分流上班或居家辦公的工程師，為了補上外籍輪班人員們的產能通通被叫去產線作業，而這些作業現場即便消毒過，但在未確認全公司員工的情況下，仍是充滿高度風險的。

京元電子今日也透過臉書表示，全公司展開全體7300位員工快篩，以降低潛在的工作環境風險，並進一步落實防疫措施，保護同仁、家屬、客戶、供應商，讓社會信賴放心。

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