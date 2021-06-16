海巡高官爆插隊搶打疫苗！第一線基層543劑沒人打到　海巡署回應

▲海巡署爆出中部海巡隊員欲施打疫苗，結果員額遭其它單位高層占用。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻（COVID-19），全台民眾急需疫苗，結果海巡署14日竟爆發署本部高官、部分科室內勤長官以及巡防部內勤人員占用第一波施打疫苗543員配額，沒有一劑施打在專責緝私護漁的海巡隊基層人員；高層貪生怕死搶打疫苗亂象敗壞官箴，讓基層不禁痛批「到底誰才是接觸民眾、大陸漁民外籍船員的第一線人員？」、「海委會說海巡隊員守護台灣，那誰來守護我們？」

▲海巡署爆出高官占用疫苗配額，讓基層認為海委會的致敬插圖如今看來格外諷刺。（圖／記者張君豪翻攝）

有海巡署基層隊員透過臉書「靠北海尋」抱怨，台中海巡隊在5月21號就彙整施打疫苗名單給中部分署，6月4日分署把名單交給台中市衛生局，結果14日衛生機關配給543劑疫苗、原先是要配發給第一線海巡人員施打，結果海巡署本部、各科室、巡防區長官紛紛插隊搶打。

至於長官搶打疫苗的亂象有多嚴重？根據「靠北海巡」PO文指出「就是沒有半支給海巡隊的人施打」基層抱怨有工作的時候是長官追著基層，但要打疫苗的時候居然是長官搶在前面，搞到基層同仁都需要自己去外面醫療院所排公費疫苗「我們根本是海上孤兒，自己的疫苗自己找！」

對此，海巡署艦隊分署解釋，案經中部分署將基層同仁需求疫苗名單併入名冊，會再向台中市衛生局增加名單907名，唯6月14日施打疫苗名單不足以滿足轄內單位所需，中部分署已於15日再次發文衛生局爭取第二次施打疫苗名單，名單會囊括台中、中機隊海巡所有基層。

目前海巡署中部分署已緊急協調麥寮長庚醫院同意，會安排上述海巡隊所有基層同仁施打疫苗，施打期程從18日到25日，預計施打264名海巡隊員，16日統計台中海巡隊已有45名同仁、中機隊已有37名同仁施打第一劑疫苗。

中部分署為因應臺中海巡隊及中部機動海巡隊同仁急需，另協調麥寮長庚醫院同意，訂於後（18）日至25日安排海巡隊264位同仁施打疫苗，並已建立聯繫窗口，待人數確認及名冊繕造後，即可安排接種日期及時段。

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