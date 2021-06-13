　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

舢舨擱淺小琉球花瓶石礁岸父子受困　海巡民眾協力救援

記者陳崑福／屏東報導

小琉球林姓船長12日晚上駕駛舢板載著兒子出港作業，不久被發現擱淺小琉球花瓶石附近礁岩處，船上有2人，海巡人員會同當地救難團體、友船、熱心鄉親先將人員救上岸，舢板則等舢板抽完油後再另行拖吊。

▲第5岸巡隊會同小琉球救難團體、民眾協力舢板出脫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲第5岸巡隊會同小琉球救難團體、民眾協力舢板出脫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲第5岸巡隊會同小琉球救難團體、民眾協力舢板出脫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼舢板花瓶岩擱淺、合力協助脫困 。

▲第5岸巡隊會同小琉球救難團體、民眾協力舢板出脫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所於昨(12)日下午7時50分接獲民眾報案表示，發現一艘舢舨擱淺於花瓶石附近礁岩處。海巡人員獲報後立即啟動救援機制，派員前往現場救援，並通報當地救生救難團體琉球鄉海域救難協會前往協助。

海巡人員抵達現場後，確認擱淺是琉球籍舢舨，船上有林姓船長及其兒子，兩人出海欲捕抓珊瑚礁魚類，或黑加網，卻不慎觸礁，經海巡人員協助下順利將2人救援上岸，所幸2人均平安無大礙。

隨即由海巡人員、琉球鄉海域救難協會人員及熱心民眾共同於舢舨旁協助推帶，另由友船於海上利用繩索嘗試拖帶上岸，惟相關救援工作從下午8時起至10時許，經數次嘗試均未能舢板拖離礁岩處。

因受潮汐影響，且考量入夜後拖帶人員作業安全，經與林姓船長聯繫後，於下午10時40分停止拖帶作業，並使用繩索舢板暫時固定，另由海巡艇於附近海域實施戒護及岸際巡邏人員於岸際協助監控掌握。

今(13)日上午7時許，海巡人員、琉球鄉海域救難協會人員及林姓船長等人抵達現場，發現舢舨因船底破裂海水灌入船艙，為防止船上剩餘100公升輕柴油外漏造成汙染，經與林姓船長溝通後，於今日下午2時起實施抽油，後續待抽油工作完成後，再行實施拖帶工作。

第七巡防區指揮部表示，小琉球週邊海域多礁岩地形，漁民朋友駕駛漁船行經該海域應多加注意，避免擱淺情事發生造成生命財產損失。民眾於海上、港區或岸際如發生緊急狀況，請撥打海巡『118』服務專線，海巡署將提供所需服務。

►Her今天推出「東風衛生紙」90抽Ｘ6包Ｘ4串，買一送一，原價899元，特價699元

ET快訊
一路有雨到下周　滯留鋒面重返！全台變天時間曝
快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不
直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳狂攬客
吳佩慈男友遭爆虧百億押豪宅！停業防疫又欠債「酒店王國爆危機」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了！無法回國

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不治

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳無罩狂攬客

年薪百萬「物流惡狼」性侵同居幼女11年！　她冷藏保險套成功復仇

快訊／高雄男1日2劫！白天撞車受傷　晚上住家狂燒困廁所險逃不了

警專生「特權插隊」打疫苗　台南、高雄認了！警政署交辦　

新北康復之家護理師自縊亡　法醫：必要時將進行PCR篩檢

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

鴨仔蛋忘記吃「孵出5隻小萌鴨」　他秒變現成鴨爸：希望能活下去

4歲Lucy慫恿Olie越獄！　隋棠曝「犯案過程」網融化：教得超好

賈永婕募集6804萬買「救命神器」 陳時中致謝：政府也已購500台

苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了！無法回國

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不治

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳無罩狂攬客

年薪百萬「物流惡狼」性侵同居幼女11年！　她冷藏保險套成功復仇

快訊／高雄男1日2劫！白天撞車受傷　晚上住家狂燒困廁所險逃不了

警專生「特權插隊」打疫苗　台南、高雄認了！警政署交辦　

新北康復之家護理師自縊亡　法醫：必要時將進行PCR篩檢

人人都可以是廚神！5款零失敗點心　爆漿起酥湯圓蓬鬆軟Q超欠吃

苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

速霸陸小改款Forester可望年底現身　e-Boxer輕油電將成未來主力

喬帥目標年度大滿貫　還要挑戰史上僅1人達成的「金滿貫」

高雄社區接種站採「宇美町式」　吳思瑤籲北市跟進

新手爸媽不可錯過！美式賣場幫寶適優惠每箱折140元　線上同步中

杯麵躲貓貓！日清「貓耳包裝」萌翻鏟屎官　還藏神功用網狂讚

狗狗洗澡像打仗！長毛短毛犬手法大不同　貓咪不洗澡竟長出黑粉刺

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了！無法回國

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

社會熱門新聞

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

警專生插隊打疫苗　台南高雄認了

「物流惡狼」性侵同居幼女11年！她1招復仇

即／國10一駕駛下車倒路肩　採檢結果曝

高雄男1日2劫！白天撞車晚上失火

新北護理師疑壓力大上吊亡！夫淚崩

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

康復之家護理師自縊亡　法醫必要時將進行篩檢

直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳無罩狂攬客

即／北市發燒男騎車就診猝死　PCR檢測出爐

28歲人妻瞞夫下海！淚崩：1家3口月入剩1萬怎養兒

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

獨／高雄男撞千萬法拉利：多少我賠

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

更多熱門

相關新聞

小琉球盼東港、鹽埔碼頭設快篩站

小琉球盼東港、鹽埔碼頭設快篩站

疫情嚴峻，離島小琉球鄉親擔心疫情，以「琉球不是離島嗎？一年的遊客比全門，馬祖，澎湖還多，為何不用快篩呢？」，要求在東港、鹽埔漁港碼頭設立快篩站，以降低感染風險。

東港漁船走私香菸藥品　「船長神色有異」被識破

東港漁船走私香菸藥品　「船長神色有異」被識破

控桃園艦返台無快篩　海巡署回應

控桃園艦返台無快篩　海巡署回應

45公斤安毒藏士林地院旁

45公斤安毒藏士林地院旁

漁民誤捕小綠蠵龜　海巡人員鋪濕被被安撫送檢

漁民誤捕小綠蠵龜　海巡人員鋪濕被被安撫送檢

關鍵字：

海巡署第5岸巡隊小琉球花瓶岩舢板觸礁

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

AZ延遲爭議！蔡英文遭泰國打臉　他預測3結果

住5年退租！房東「扯扣3萬6800元」：很合理

網酸大S扯後腿！小S：我姊是好人

爆柯文哲父母「預約接種疫苗」完成！周玉蔻：不慚愧嗎？

警專生插隊打疫苗　台南高雄認了

「物流惡狼」性侵同居幼女11年！她1招復仇

李光洙「避免成員遭懲罰」串通製作組

林心如宅在家做蛋糕！　「烤箱反射」洩火辣穿搭

全家快篩陰性「PCR都轉陽」：全是無症狀

更多

最夯影音

更多
背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚
柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面