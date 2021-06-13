舢舨擱淺小琉球花瓶石礁岸父子受困　海巡民眾協力救援

記者陳崑福／屏東報導

小琉球林姓船長12日晚上駕駛舢板載著兒子出港作業，不久被發現擱淺小琉球花瓶石附近礁岩處，船上有2人，海巡人員會同當地救難團體、友船、熱心鄉親先將人員救上岸，舢板則等舢板抽完油後再另行拖吊。

▲第5岸巡隊會同小琉球救難團體、民眾協力舢板出脫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼舢板花瓶岩擱淺、合力協助脫困 。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所於昨(12)日下午7時50分接獲民眾報案表示，發現一艘舢舨擱淺於花瓶石附近礁岩處。海巡人員獲報後立即啟動救援機制，派員前往現場救援，並通報當地救生救難團體琉球鄉海域救難協會前往協助。

海巡人員抵達現場後，確認擱淺是琉球籍舢舨，船上有林姓船長及其兒子，兩人出海欲捕抓珊瑚礁魚類，或黑加網，卻不慎觸礁，經海巡人員協助下順利將2人救援上岸，所幸2人均平安無大礙。

隨即由海巡人員、琉球鄉海域救難協會人員及熱心民眾共同於舢舨旁協助推帶，另由友船於海上利用繩索嘗試拖帶上岸，惟相關救援工作從下午8時起至10時許，經數次嘗試均未能舢板拖離礁岩處。

因受潮汐影響，且考量入夜後拖帶人員作業安全，經與林姓船長聯繫後，於下午10時40分停止拖帶作業，並使用繩索舢板暫時固定，另由海巡艇於附近海域實施戒護及岸際巡邏人員於岸際協助監控掌握。

今(13)日上午7時許，海巡人員、琉球鄉海域救難協會人員及林姓船長等人抵達現場，發現舢舨因船底破裂海水灌入船艙，為防止船上剩餘100公升輕柴油外漏造成汙染，經與林姓船長溝通後，於今日下午2時起實施抽油，後續待抽油工作完成後，再行實施拖帶工作。

第七巡防區指揮部表示，小琉球週邊海域多礁岩地形，漁民朋友駕駛漁船行經該海域應多加注意，避免擱淺情事發生造成生命財產損失。民眾於海上、港區或岸際如發生緊急狀況，請撥打海巡『118』服務專線，海巡署將提供所需服務。

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