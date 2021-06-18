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雙北6月火化數「和染疫死者數量差距大」　業者爆：只有中央知道

▲▼板橋殯儀館 。（圖／記者陳以昇攝）

▲雙北6月火化人數大增。圖為板橋殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

記者崔子柔／綜合報導

國內新冠疫情死亡人數截至昨（17）日達497人，各地火葬場6月火化人數大幅上升，雙北就比去年同期多了5至8成，有業者認為，按比例估算染疫死亡的人數可能與官方數據有落差，但實際情況為何，恐怕只有中央知道。

根據《中時新聞網》報導，北市在6月1日至15日火化1347具遺體，比去年同期多出453具，增加超過5成，北市第二殯儀館館長劉瑞隆分析，此現象受到農民曆「宜入殮火化」的吉日影響，但一定也和新冠肺炎病逝人數激增有關，但中間的落差須由衛生單位或中央說明確認。

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▲▼新冠肺炎 醫院 快篩站 無症狀採檢 等候報告區 醫護人員 防護衣 台北市聯醫中興院區。（圖／記者屠惠剛攝）

▲有殯葬業者認為，該現象和疫情有關。（圖／記者屠惠剛攝）

新北市三峽火葬場6月1日至15日火化1033具遺體，比去年同期多了436件，增加7.3成，殯葬人員指出，過去不曾見過數百人在短時間內火化的現象，和新冠疫情一定有關係，但與官方公告死者人數的落差，是受通報時間影響或死因認定因素，恐怕只有中央知道。

殯葬人員也提到，新北市永和區、新店區、汐止區等民眾可能會因為地緣關係，就近選擇在台北、基隆辦理親人後事，所以新北市實際死亡人數應該高過於統計數據。

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