立院挑燈協商紓困預算542案　游錫堃：跟醫護警察比「我不算什麼」

▲立法院17日挑燈夜戰協商紓困4.0預算案。（圖／取自游錫堃臉書）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院長游錫堃17日召集朝野協商，力拚18日三讀通過紓困4.0特別預算案。對此，游錫堃17日晚間表示，就算要通宵協商，也希望可以完成審查，並在明天通過預算，「比起醫護、警察大熱天辛勞防疫，我都不算什麼」。

游錫堃17日上午9時30分召集朝野協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜，朝野立委共提出542項提案，會議一路進行至晚間9時30分都尚未結束。

游錫堃晚間約8時30分在臉書貼文，表示現在還有200多案，今天可能協商到午夜，「比起醫護、警察大熱天辛勞防疫，我都不算什麼」。

游錫堃表示，今天有媒體記者向他表示，主持朝野協商很辛苦，「我說，比起全國醫護人員、警消同仁在大熱天中防疫，我一點也不算什麼」，為了讓紓困4.0預算案早點過關，早點幫助因疫情波及的各行各業與廣大人民，這一點都不算什麼。

游錫堃指出，朝野黨團共提了542案，要求通過這些案件才讓紓困預算過關，「我一定要努力，在今天完成朝野協商，按照今天的進度，協商可能要到午夜，但是就算要通宵協商，也希望可以在今天完成審查，並且在明天通過預算。

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