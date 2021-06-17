全台累積28人暴斃　指揮中心：沒打每天也會有200多名老人死亡

▲台南市施打疫苗狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

全台各縣市高齡者開打AZ疫苗，不過至今已有28人在接種後猝死，包括，台北市、桃園市、台中市及屏東縣17日晚間都有最新通報死亡案例，生前都有注射疫苗。對此指揮中心也回應，「這些事件可能是由接種疫苗所導致，也可能與疫苗無關，僅是剛好發生在接種完疫苗後的巧合事件，相關死因皆仍待調查釐清。」

指揮中心說明，在大規模疫苗接種初期，大部分的接種對象均為年長者，並可能有潛在慢性疾病，使得這類疫苗接種後通報死亡的案件數量增加。因此需藉由回顧病歷資料或解剖釐清死因，調查這些事件是否可能與疫苗相關。

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指揮中心表示，此外，亦可藉由持續性自然死亡率的評估，觀察是否有疫苗安全性的疑慮。如根據109年度我國人口統計資料，75歲以上年中人口為1,433,286人，同年度75歲以上死亡人數為95,367人；故可得知，即便在未接種COVID-19疫苗的情形之下，預期平均每日都會有200多名75歲以上長者死亡。

▲金門疫苗接種情況。（圖／記者林名揚翻攝）

指揮中心強調，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應。疫苗接種是預防COVID-19感染、避免重症與死亡最有效的方式，全世界已有數億人接種過至少一劑疫苗，依過去經驗顯示，大規模疫苗接種與安全性監測時，會發現有部分人在疫苗接種後，發生對健康造成負面影響的事件，包括死亡。這些事件可能是由接種疫苗所導致，也可能與疫苗無關，僅是剛好發生在接種完疫苗後的巧合事件，相關死因皆仍待調查釐清。

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