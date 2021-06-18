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新北金山17日增1男確診　機動快篩陽驗PCR確診接觸者

▲新北金山機動快篩隊8hr狂掃 599人篩檢結果出爐。（圖／記者劉亮亨攝）

▲新北金山17日增1男確診...發燒採檢染疫，機動快篩陽驗PCR確診接觸者。（圖／記者劉亮亨攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區昨（17日）新增1名男性確診個案，為16日機動快篩為陽性，晚上PCR採檢確診的接觸者，疑似為友人，有近距離接觸，因15日出現發燒症狀，而就診採檢，16日晚間PCR採檢為「陽性」確診染疫。目前金山警分局疫調小組及衛生所，正在疫調中。

新北市金山區出現家族群聚感染7人，其中1人是中山路賣魚的流動攤販。16日金山區機動快篩隊進駐普篩，立即啟動大規模普篩；16日快篩人數為432人，2人快篩呈現「陽性」，PCR採檢確診染疫，已將人送集中檢疫中心安置，2人皆為女性；17日再次大規模篩檢599人，篩檢結果全為「陰性」。

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金山區公所表示，金山區17日增1名男性確診個案，疫調初步了解，與16日快篩陽性民眾，晚上PCR採檢確診有關，疑似為友人，有近距離接觸，因15日出現發燒症狀，而就診採檢，16日晚間PCR採檢結果為「陽性」確診染疫。

金山疫調小組持續追蹤2人足跡關聯性和相關家屬親友。區長廖武輝表示，疫情尚未舒緩，大家不可鬆懈，仍要做好自身防疫，保護自己保護家人。

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