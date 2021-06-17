紓困2600億預算挑燈夜戰13小時　保留餘60案力拚18日三讀

▲立法院長游錫堃。（圖／取自游錫堃臉書）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院自7日起召開臨時會，力拚18日三讀通過紓困4.0特別預算案。立法院長游錫堃17日召集朝野協商，歷經約13小時的馬拉松式開會，將朝野立委所提542項提案處理完畢，僅保留約60案待18日上午進行二輪協商，力拚18日完成三讀程序。

行政院會3日通過紓困4.0特別預算案，包含企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，歲出規模為新台幣2600億元，全數以舉借債務支應，送請立法院審議。民進黨立法院黨團於4日提案，提請立法院6月7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案等案，力拚18日完成三讀。

游錫堃17日召集朝野協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜。

本次朝野立委共提出542項提案，會議自上午9時30分開始進行，直到晚間10時20分才全數處理完畢，僅保留大約60案待二輪協商。對此，游錫堃裁示，將於18日上午9時30分繼續進行二輪協商，

根據協商結論，協商通過內容及保留部分，由財政委員會整理，其餘照聯席會議審查結果通過，送各黨團確認後，於18日中午前送議事處，本案於18日院會進行處理時，非保留部分宣讀後均予以通過，保留部分均暫保留。

根據協商指出，保留部分進行處理前，由各黨團推派代表各1人發言，發言順序依時代力量黨團、台灣民眾黨團、國民黨團、民進黨團之順序發言，每人發言時間為3分鐘，發言完畢後個案均不再發言，即依保留部分案號依序進行，保留部分之表決依上開黨團序進行。

此外，會議結束後，游錫堃也在臉書發文表示，會議結束了，未完的明天繼續，希望紓困特別預算4.0，明天一定要順利完成三讀。

▼紓困4.0特別預算案歷經13小時馬拉松式協商，在晚間10時20分結束會議。（圖／取自游錫堃臉書）



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